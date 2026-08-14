Accidentes

Aparatoso Accidente en Xalapa: Poste Cae Sobre Taxi tras Choque; Hay un Lesionado

Un aparatoso accidente en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa provocó que un poste cayera sobre un taxi. Una persona resultó lesionada.

Taxi dañado por poste que cayó tras un aparatosos choque en XalapaTaxi dañado por poste que cayó tras un aparatosos choque en Xalapa. Foto: Rafael Alanís Flores

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Accidente en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, poste cae sobre taxi tras aparatoso choque. Se reporta una persona lesionada.

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