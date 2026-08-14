Aparatoso Accidente en Xalapa: Poste Cae Sobre Taxi tras Choque; Hay un Lesionado

Durante la madrugada de este viernes 14 de agosto se registró un accidente vehicular sobre la avenida de Lázaro Cárdenas en la ciudad de Xalapa, según el reporte de hechos ocurrió cerca de las 2 de la mañana este aparatoso accidente vehicular sobre esta importante vía de comunicación de la ciudad capital, fue a unos metros de la avenida Pípila en la zona de Jardines de Xalapa.

Los primeros reportes señalan que justo en el punto antes mencionado un vehículo particular circulaba presuntamente a exceso de velocidad, lo que habría ocasionado que el conductor perdiera el control, impactándose contra un poste de concreto, el cual literalmente arrancó de raíz y terminó cayendo sobre la vía de comunicación.

Justo en el momento de la caída de la estructura iba pasando por la zona un taxi el cual resultó severamente dañado al caerle el poste prácticamente en el cofre de la unidad vehicular.

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Situación que movilizó de forma inmediata a los cuerpos de emergencias y seguridad al punto del aparatoso accidente para tomar conocimiento de los hechos e iniciar con los trabajos de limpieza de la vialidad , así como el retiro de las unidades siniestradas, es importante mencionar que estos trabajos se extendieron por varias horas, incluso durante las primeras horas de la mañana aún se podían apreciar piezas de los vehículos y cableado que quedaron esparcidas en el lugar de los hechos.

Como resultado de este aparatoso accidente, además de los años materiales cuantiosos y la afectación a la infraestructura urbana, se registró una persona lesionada la cual fue atendida en el lugar de los hechos por paramédicos, pero derivado de las lesiones presentadas, se determinó trasladarlo a un hospital cercano.

En la ciudad capital se tiene registro de que comúnmente en los días viernes y sábado, se registra un aumento de accidentes automotrices, por ello se exhorta a la ciudadanía a tomar conciencia y extremar precauciones si va a salir de fiesta, evitar consumir bebidas alcohólicas y combinarlas con el volante, para prevenir este tipo de accidentes que incluso pueden llegar a ser fatales.

Poste de alumbrado cae sobre vehículo en Córdoba

La mañana de este viernes 14 de agosto, se registró un accidente que paralizó la zona del mercado revolución de Córdoba en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un poste de alumbrado público cayó sobre una camioneta cuando circulaba por la calle 7, entre avenidas 6 y 8, en la colonia centro de Córdoba.

Datos recabados en el punto del accidente señalan que el poste se encontraba en pésimas condiciones y al caer, impactó la parte frontal de la camioneta y quebró el parabrisas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. La zona fue acordonada en lo que las autoridades viales tomaron conocimiento y abanderaron la circulación que fue interrumpida en lo que se retiró la unidad.