Cambio climático

Tormenta con Granizo Deja Inundaciones y Afectaciones en el Municipio Oriental de Puebla

Una fuerte lluvia dejó las vialidades llenas de lodo, enormes capas de granizo y viviendas anegadas en San Antonio Virreyes en Oriental, Puebla.

Lluvia y granizo en Oriental, Puebla.Calles quedan afectadas por lluvia y granizo en Oriental, Puebla. Foto: Facebook Fidel FC

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Tormenta con granizo azota Oriental, Puebla: calles cubiertas de lodo y viviendas inundadas. Autoridades brindan ayuda a afectados.

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