Tormenta con Granizo Deja Inundaciones y Afectaciones en el Municipio Oriental de Puebla

En Puebla, el municipio de Oriental enfrentó la tarde del jueves 13 de agosto una fuerte tormenta acompañada de granizo que generó encharcamientos y afectaciones en distintos puntos de San Antonio Virreyes.

Las calles quedaron cubiertas por una gruesa capa de granizo que tapizó banquetas, caminos y áreas cercanas a las viviendas. Dejando bloqueado el paso en vialidades y severas inundaciones.

Casa de adulto mayor queda bajo el agua tras lluvia en San Antonio Virreyes

Se sabe que la lluvia intensa convirtió en lodo el patio y las habitaciones de un adulto mayor dejando sus muebles, camas y pertenencias bajo el agua. Los pisos quedaron cubiertos por el líquido, los estaban colchones expuestos y los objetos se afectaron por la humedad.

El habitante de San Antonio Virreyes enfrentó momentos complicados ante la magnitud del anegamiento registrado en el inmueble y ahora pide ayuda para recuperar su patrimonio.

Autoridades acudieron para auxiliar a las personas afectadas, les entregaron cobijas, kits de limpieza y láminas; Además, con maquinaria especializada apoyaron con el retiro de las capas de lodo acompañadas de granizo y desahogaron el agua acumulada en viviendas.

Cabe destacar que a pesar de que ambulancias se movilizaron al punto, hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas por esta eventualidad.

Rescatan a conductor que fue arrastrado por la corriente en San Antonio Virreyes

El presidente municipal de Oriental, Puebla, es Fidel Flores Concha, dio a conocer a través de sus redes sociales que desde que se recibió el reporte sobre la tromba acompañada de granizo, los equipos de Protección Civil, Seguridad Pública, SMDIF, Servicios Municipales y CEFOTAMP, acudieron para apoyar a las familias.

Además, reconoció la labor Bomberos y Protección Civil del Estado, así como de la Brigada Tortugas, quienes respaldaron las acciones.

También dio a conocer que durante estas labores, lograron rescatar a un hombre cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente, afortunadamente, pudo ser puesto a salvo.

El alcalde Fidel Flores Concha reconoció y agradeció a cada persona de San Antonio Virreyes que dejó sus actividades para poder ayudar a quienes lo necesitaban, esto agregó: Más que aplausos, necesitamos empatía, solidaridad y apoyo para las familias que resultaron afectadas. Si está en nuestras posibilidades ayudar, hoy es un buen momento para hacerlo.

Por último, recalcó que seguirán apoyando a las familias afectadas y se mantendrán pendientes ante cualquier eventualidad.

Con información de N+

MCS