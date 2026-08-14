Cutzamala, con Nuevo Nivel Hoy 14 de Agosto 2026: Así Están las Presas tras las Fuertes Lluvias

En lo que va del octavo mes del año, en México se han registrado lluvias muy fuertes en varios estados, factor de suma importancia para la captación de agua en el Sistema Cutzamala, que sigue aumentando su nivel; aquí te decimos cómo están las presas hoy, 14 de agosto de 2026.

Lluvias fuertes continuarán en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó, en su reporte de hoy, que seguirá lloviendo muy fuerte en varios estados de la República mexicana, por el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica.

Además, habrá lluvias puntuales fuertes en estados del centro del país, como en la Ciudad de México y en Estado de México.

Para hoy, el SMN pronosticó lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y puntuales muy fuertes, en el Estado de México, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

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¿Cuál es el nuevo nivel del Cutzamala hoy?

En su reporte diario, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó cuánta agua hay en cada una de las tres presas del Cutzamala, que abastecen, aproximadamente, el 25% del suministro en varias zonas de la Ciudad de México y del Estado de México.

Presa Valle de Bravo: Es la presa con mayor volumen, con 327,329 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 83% de su capacidad.

Presa Villa Victoria: Reporta un almacenamiento de 137,564 millones de metro cúbicos de agua, con el 74.07% de su capacidad.

Presa El Bosque: Registra 135,510 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa el 66.95% de su capacidad total.

La Conagua señaló que el Cutzamala está hoy al 76.73% de su capacidad, con 600,403,000 metros cúbicos de agua.

En julio de 2026, el Cutzamala cerró con 73.64%, es decir, que hasta hoy, el nuevo nivel registrado es 3.09% mayor que el mes pasado.

Cabe destacar que para que el Cutzamala llegue al 100%, faltaría el 23.27% de su capacidad total.