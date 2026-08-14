Medio Ambiente

Cutzamala, con Nuevo Nivel Hoy 14 de Agosto 2026: Así Están las Presas tras las Fuertes Lluvias

Entérate cuál es el nuevo nivel del agua en el Cutzamala, gracias a las fuertes lluvias de los últimos días.

Pipa de agua en IztapalapaPipa atiende desabasto de agua, en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Las lluvias no paran! El Cutzamala aumenta su capacidad. Descubre cómo las fuertes lluvias están impactando las presas hoy, 14 de agosto de 2026.

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