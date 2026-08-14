¿Se Puede Tener un Tigre de Bengala en México? Esto Dice la Ley sobre el Tema

Esta semana fue asegurado un cachorro de cuatro meses de tigre de Bengala blanco en la Central de Abasto en Iztapalapa, Ciudad de México, y por ello se realizó la detención de José Luis 'N', quien fue aprehendido con el ejemplar.

Este viernes 14 de agosto 2026, se llevará a cabo la audiencia frente a la autoridad judicial, ya que la víspera la defensa solicitó extender el tiempo para comprobar la inocencia del detenido y la legal posesión del animal.

A decir de los abogados, José Luis 'N' aseguró que cuenta con los papeles que lo acreditan como el propietario del cachorro de tigre. A esto, ¿es posible tener un tigre en México?

Lo que dice la ley

La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) prohíbe que grandes felinos puedan ser tratados como mascotas, ya que, sin las medidas adecuadas, pueden representar un peligro para otras especies y para el ser humano.

Además, esta ley es estricta para quienes buscan tener animales exóticos en cautiverio:

Deben comprobar su legal procedencia.

Plan de manejo especial.

Instalaciones adecuadas de confinamiento.

Permisos otorgados por la Semarnat.

Entrega de reportes sobre la salud del ejemplar.

Permitir inspecciones y visitas de autoridades.

Tener marcaje o chips de seguimiento.

Se establece que para el cuidado, posesión, investigación y demás consideraciones de animales silvestres, solo las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o los predios o instalación que Maneja Vida Silvestre en México (PIMVS) tendrán esos permisos.

Aseguramiento del animal y multas

El artículo 119 de la LGVS establece el aseguramiento precautorio de un animal cuando no se demuestre la legal procedencia del ejemplar, no tenga autorización, el incumplimiento del plan de manejo, exista un riesgo inminente de daño para el mismo, falsificación o alteración de documentos y maltrato.

Si el dueño logra acreditar todos los puntos establecidos por la ley, se le entrega el ejemplar, bajo la condición de que siga cumpliendo con lo marcado por la norma, además de requisitos sanitarios y de seguridad de traslado.

Ahora bien, si el propietario contraviene la ley, se decomisa el ejemplar, se hace una amonestación escrita, se aplica una multa, se suspende o cancelan permisos y autorizaciones, se clausuran las instalaciones, hay arresto de hasta 36 horas y pago de gastos.

Las multas o infracciones pueden ir desde las 20 hasta 75 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAS), es decir, desde los 2 mil 300 pesos hasta los 8.7 millones de pesos.

Cabe señalar que la presente ley aplica sanciones administrativas, pero en el artículo 420 del Código Penal Federal se tienen otras determinaciones:

Pena de cárcel de uno a nueve años por los delitos contra la biodiversidad y el ambiente.

Sanción de 300 a 3 mil días multa.

Una pena adicional de hasta 3 años más de prisión y hasta mil días multa adicionales cuando las conductas se realicen en un área natural protegida o con fines comerciales.

¿Es posible tener un animal exótico como un tigre de Bengala en México?

A pesar de que la ley establece que los únicos autorizados para tener este tipo de animales son las unidades o predios para el manejo de fauna silvestre, el reglamento de la LGVS abre una puerta y legaliza la forma de tener ejemplares exóticos de fauna silvestre como mascotas o animales de compañía, según el artículo 135 Bis.

Para ellos, los interesados deberán presentar ante la Semarnat los siguientes documentos para comenzar con el trámite:

I. Datos de identificación: nombre, domicilio donde se encuentra el ejemplar y, en su caso, domicilio para oír y recibir notificaciones, teléfono, fax o correo electrónico, en su caso.

II. Datos del ejemplar: nombre común, edad aproximada y sexo.

III. Información relativa al lugar en donde se encuentra el ejemplar: superficie en donde se alberga, describiendo las características de iluminación, ventilación y espacio para su movilidad.

IV. Información relativa a los cuidados que se brindan al ejemplar: alimentación, disponibilidad de agua y de sombra, limpieza, rutinas de ejercicio, vacunas, métodos de control de reproducción y calendario de supervisión médica, la que como mínimo será de una vez al año.

Además de identificación oficial del interesado, comprobante de domicilio donde estará el ejemplar, copia de la legal procedencia, documentación médica del animal, carta compromiso del interesado para cuidar al ejemplar y en caso de defunción, informar a la dependencia las causas.

La Secretaría tendrá 15 días para dar una determinación sobre el permiso, en caso de que cumplido el plazo no se tenga información, se deberá tomar el hecho como un proceso denegado.

En caso de aprobarse, la expedición será indefinida, personal e intransferible, además de que el interesado deberá cumplir con las disposiciones jurídicas estatales y municipales aplicables a mascotas o animales de compañía.

'No es su casa'

Aunque sí hay mecanismos de protección a la fauna exótica e incluso la posibilidad de tener un ejemplar, la Profepa es clara en hacerlo por los canales legales o, mejor aún, evitar tener este tipo de animales.

La dependencia tiene una campaña denominada 'Tu casa no es su casa', en la que busca concientizar a la población sobre el impacto del tráfico de la vida silvestre e invitar a "no participar de esta actividad delictiva".

Si bien la estrategia está enfocada en flora y fauna mexicana, aplica para los animales que son sacados de su hábitat natural con distintas intenciones, incluso con la menos dañina de ellas que es tenerlos como mascotas.

Con información de N+

ICM