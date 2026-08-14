Medio Ambiente

¿Se Puede Tener un Tigre de Bengala en México? Esto Dice la Ley sobre el Tema

El decomiso del tigre de Bengala blanco en Iztapalapa abrió el debate sobre la custodia de animales exóticos y en peligro de extinción como mascotas o animales de compañía

Una tigresa de Bengala convive con sus tigrillos en el Zoológico de GuadalajaraUna tigresa de Bengala convive con sus tigrillos en el Zoológico de Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

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El decomiso de un tigre de Bengala en Iztapalapa reabre el debate sobre la tenencia de animales exóticos. ¿Qué dice la ley mexicana al respecto?

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