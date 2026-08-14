Temblor en México Hoy 14 de Agosto 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Viernes

Este 14 de agosto de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana, el lugar en el que ocurrieron y su magnitud, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Además, te compartimos los consejos de los expertos sobre lo que debe contener tu mochila de emergencia y cómo hacer tu propio plan familiar de protección civil. ¡Toma nota!

Y es que en las últimas semanas, varios sismos han afectado la República Mexicana; pero también otros países han sido sacudidos por temblores que han dejado severas afectaciones, como el terremoto magnitud 7.4 que azotó Colombia el pasado lunes.

¿Sabías que?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.

La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.

En los sismogramas se mide la amplitud máxima de la onda y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Los valores se introducen a una fórmula, y se obtiene la magnitud.

Temblores hoy 14 de agosto

Según información del Sismológico Nacional, este viernes 14 de agosto de 2026 se han registrado los siguientes sismos:

04:24 horas: Sismo magnitud 4.0 a 53 km al oeste de Cintalapa, Chiapas.

07:26 horas: Sismo magnitud 4.0 a 106 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

08:13 horas: Sismo magnitud 4.1 a 148 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 53 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS 14/08/26 04:24:25 Lat 16.66 Lon -94.22 Pf 120 km pic.twitter.com/N5Bu9CeJkV — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 14, 2026

Mochila de emergencia

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los siguientes artículos:

Linterna : El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.

Agua : Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

Ropa abrigadora : Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Encendedor o cerillos.

Silbato : Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.

Copia de las llaves de tu casa.

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Cenapred, este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos.

Paso 2: Diseña rutas de evacuación.

Paso 3: Toma la mejor decisión.

Paso 4: Realiza simulacros.

SPB