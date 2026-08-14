Sociedad

Temblor en México Hoy 14 de Agosto 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Viernes

Aquí te informamos sobre los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

SSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAMSSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAM

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Estás preparado para un sismo? Aprende a armar tu mochila de emergencia y plan de protección civil. Infórmate más sobre los temblores de hoy.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+