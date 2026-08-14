Estudio Revela Qué Piden los Mexicanos para Vivir Bien y No Es el Dinero

Un estudio del Instituto de Investigaciones para el desarrollo con Equidad (EQUIDE) reveló qué es lo que piden los mexicanos para vivir bien y detalló que no es el dinero, en N+ te compartimos qué factores contemplan para su bienestar.

La investigación se realizó en conjunto con la Universidad Iberoamericana, participaron 247 personas que viven en la Ciudad de México (CDMX), Oaxaca, el Estado de México y Tamaulipas, provenientes de comunidades rurales, semiurbanas y urbanas, con el objetivo de conocer cómo perciben el bienestar en su vida cotidiana.

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¿Qué necesitan los mexicanos para vivir bien?

De acuerdo con los resultados, la alimentación suficiente y nutritiva es el elemento que más se relaciona con la idea de vivir bien entre las personas consultadas.

A este factor se suman otros aspectos relacionados con las condiciones de vida. La educación, una vivienda adecuada y el acceso a actividades culturales tuvieron mayor relevancia en la percepción del bienestar que variables como el ingreso económico o contar con un empleo.

Esto muestra que la idea de bienestar entre los mexicanos va más allá de la capacidad económica y también está relacionada con las oportunidades y condiciones disponibles en el entorno donde viven.

La investigación del EQUIDE encontró que las relaciones sociales tienen un papel importante en la manera en que las personas entienden una vida satisfactoria.

La confianza entre vecinos, la solidaridad, la organización comunitaria y las redes de apoyo destacaron como elementos relevantes, incluso por encima de la satisfacción individual.

Asimismo, la investigación señala que la felicidad cotidiana tiene una presencia importante en la percepción del bienestar, por encima de una valoración estrictamente racional de la propia vida.

Cabe señalar que los hallazgos plantean cuestionamientos sobre los modelos internacionales utilizados para medir el bienestar, debido a que algunos asignan el mismo peso a distintas dimensiones sin considerar las desigualdades sociales y las características específicas de cada territorio.

Por ello, el estudio propone ampliar los indicadores utilizados para evaluar el bienestar en México e incorporar aspectos relacionados con el capital social, la calidad de los barrios, los espacios públicos y las redes comunitarias.

FBPT