Sociedad

Estudio Revela Qué Piden los Mexicanos para Vivir Bien y No Es el Dinero

La población mexicana compartió lo que considera indispensable para vivir bien; te detallamos qué factores influyen en su bienestar

Dos personas se despiden de su familia.Dos personas saludan a su familia en medio de un festejo de su comunidad. Foto: Cuartoscuro

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Más allá del dinero, los mexicanos valoran la alimentación, educación y comunidad para vivir bien; esto influye en su bienestar.

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