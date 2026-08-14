Sociedad

Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 14 de Agosto del 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Tiempos de Espera en los Cruces de Ciudad Juárez hacia Estados UnidosTiempos de Espera en los Cruces de Ciudad Juárez hacia Estados Unidos. Foto: N+

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¿Vas a cruzar a EE.UU. desde Chihuahua hoy? Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez y planifica tu viaje.

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Cruces Internacionales de Chihuahua:Hoy 14 de Agosto de 2026