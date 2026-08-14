Sociedad

Así Recuperas tus Servicios si te Cancelan Línea Celular por No Registrar el Número Mañana

Ya casi se vence el plazo para hacer el registro; te contamos qué hacer en caso de que no lo realices

Una mujer realiza una llamada telefónica. Foto: CuartoscuroUna mujer realiza una llamada telefónica. Foto: Cuartoscuro

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