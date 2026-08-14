Así Recuperas tus Servicios si te Cancelan Línea Celular por No Registrar el Número Mañana

El plazo para vincular determinadas líneas de celular en México está por llegar a su fecha límite, en caso de que por algún motivo no puedas hacerlo, en N+ te compartimos cómo recuperar tus servicios si cancelan tu línea por no registrar tu número mañana, 15 de agosto de 2026.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las compañías telefónicas comenzarán a suspender de manera gradual las líneas que no hayan sido vinculadas dentro del plazo correspondiente.

La suspensión ocurrirá durante un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite y afectará servicios como llamadas, mensajes de texto y acceso a internet.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Registro de Celulares: Este Sábado Vence el Plazo para Líneas que Tengan Esta Terminación

Por ello, considera que si tu número termina en 0, el último día para realizar la vinculación es este sábado 15 de agosto.

El proceso forma parte de una medida que busca evitar el uso anónimo e ilícito de líneas telefónicas y combatir delitos como la extorsión, que puede realizarse mediante llamadas.

Así puedes recuperar tu servicio si fue suspendido

Si la línea ya fue suspendida por no haber realizado la vinculación a tiempo, todavía existe la posibilidad de recuperar el servicio.

La CRT señala que basta con realizar la vinculación del número con la compañía telefónica correspondiente. Una vez completado el trámite, el servicio se reactivará de inmediato.

Además, no es necesario contar con saldo ni utilizar datos móviles para realizar la vinculación.

El trámite puede hacerse de dos maneras: desde el celular, mediante el portal web o la aplicación de la compañía telefónica, o directamente en uno de sus centros de atención a clientes.

Para hacerlo presencialmente, se debe presentar una identificación oficial vigente con CURP. La plataforma habilitada para consultar el acceso correspondiente a cada compañía es registratulinea.crt.gob.mx.

Aunque se suspendan los servicios, el número no desaparece. Las líneas suspendidas mantienen algunas funciones consideradas esenciales.

Entre ellas está la recepción de alertas sísmicas, así como la posibilidad de realizar llamadas a 911 y a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089.

También será posible comunicarse con la compañía telefónica para realizar el proceso correspondiente.

Durante una conferencia matutina del pasado 28 de julio de 2026, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que el esquema considera el último dígito de cada número telefónico.

En esa fecha, señaló que ya había decenas de millones de líneas vinculadas y explicó que el proceso es realizado por las empresas de telefonía, que son las encargadas de resguardar la información necesaria para asociar una línea con su titular.

FBPT