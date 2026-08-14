Hombre Muere al Chocar su Camioneta contra Poste del C4 al Norte de Veracruz

El reporte de un fuerte choque movilizó a diversas cuerpos de emergencias en Poza Rica al norte del estado de Veracruz, ahí los primeros reportes señalaban un persona lesionada tras impactar su unidad contra un poste.

A la llegada de los paramédicos que acudieron como primeros respondientes, se pudo confirmar el fallecimiento de un hombre durante la madrugada de este viernes 14 de agóstame, luego de que estrellara la camioneta que conducía contra un poste de acero del sistema C4, donde se encontraba instalada una cámara de videovigilancia perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque Múltiple en Distribuidor Vial Cabeza Provoca Caos Vial en Veracruz

Según datos recabados el fatal accidente ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, a la altura de la glorieta de la colonia Parcela 14, del municipio de Poza Rica en la zona norte de la entidad.

Tras el fuerte impacto el conductor de la unidad quedó prensado dentro del vehículo, lo que obligó a que elementos de Protección Civil a utilizar equipo hidráulico para rescatarlo, desafortunadamente falleció mientras se realizaba la maniobra.

Autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y efectuar el levantamiento del cuerpo y realizar el traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO). La víctima hasta el momento se encuentra no identificada.

Accidente de taxi deja 2 muertos en Coatepec

Se informó que dos personas perdieron la vida la madrugada de este martes cerca de las 4:20 de la mañana cuando se reportó un accidente en el libramiento de Coatepec a la altura de la carretera Xalapa-Coatepec Vía Las Trancas.

En el lugar de se confirmó que estaba involucrado el taxi marcado con el número económico 286. Los primeros reportes indican que el chófer del taxi y una mujer que iba de copiloto, viajaban presuntamente a exceso de velocidad cuando al perder el control de la unidad terminaron impactándose.