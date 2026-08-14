Accidentes

Hombre Muere al Chocar su Camioneta contra Poste del C4 al Norte de Veracruz

En Poza Rica, un conductor sufrió un fuerte accidente donde perdió la vida al estrellar su camioneta contra un poste de metal perteneciente al C4 de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hombre Muere al Chocar su Camioneta contra Poste del C4 en VeracruzHombre Muere al Chocar su Camioneta contra Poste del C4 en Veracruz. Foto: Benjamín Portilla

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Un fuerte choque ocurrió en Poza Rica y deja un conductor prensado y sin vida. El accidente ocurrió en la madrugada en la avenida 20 de Noviembre.

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