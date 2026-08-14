Clima para Hoy Viernes 14 de Agosto de 2026 en Nuevo León

Aunque Nuevo León tendrá una jornada con temperaturas elevadas, este viernes 14 de agosto se mantiene la posibilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos del estado, principalmente durante la tarde.

De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, la presencia de una circulación ciclónica y una vaguada en altura favorecerá el desarrollo de chubascos entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La probabilidad de lluvia será variable dependiendo de la región. En el Área Metropolitana se estima en 30 por ciento, mientras que en las regiones Norte y Oriente será de 20 por ciento. Para la Región Citrícola aumenta a 40 por ciento y en la Región Sur y Montañosa alcanza hasta 50 por ciento.

Municipios donde habrá probabilidad de lluvia

Entre los municipios donde podrían registrarse precipitaciones se encuentran Monterrey, principalmente en la zona sur; Santa Catarina, especialmente en la sierra; García, Santiago, Montemorelos, Linares, General Terán, Bustamante, Sabinas Hidalgo, Galeana, General Zaragoza, Doctor Arroyo y Rayones.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento, principalmente durante el desarrollo de tormentas.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población conducir con precaución durante las precipitaciones y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas donde exista corriente de agua. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales.