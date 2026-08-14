Clima para Hoy Viernes 14 de Agosto de 2026 en Nuevo León
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Aunque Nuevo León tendrá una jornada con temperaturas elevadas, este viernes 14 de agosto se mantiene la posibilidad de lluvias y tormentas en distintos puntos del estado, principalmente durante la tarde.
De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, la presencia de una circulación ciclónica y una vaguada en altura favorecerá el desarrollo de chubascos entre las 13:00 y las 19:00 horas.
La probabilidad de lluvia será variable dependiendo de la región. En el Área Metropolitana se estima en 30 por ciento, mientras que en las regiones Norte y Oriente será de 20 por ciento. Para la Región Citrícola aumenta a 40 por ciento y en la Región Sur y Montañosa alcanza hasta 50 por ciento.
Entre los municipios donde podrían registrarse precipitaciones se encuentran Monterrey, principalmente en la zona sur; Santa Catarina, especialmente en la sierra; García, Santiago, Montemorelos, Linares, General Terán, Bustamante, Sabinas Hidalgo, Galeana, General Zaragoza, Doctor Arroyo y Rayones.
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento, principalmente durante el desarrollo de tormentas.
Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población conducir con precaución durante las precipitaciones y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas donde exista corriente de agua. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales.