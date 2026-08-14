Trasladan a Sirenio 'N' a Juzgados en Matamoros Acusado de Presunto Abuso a Menor de 11 Años

Sirenio “N” fue trasladado este viernes a los juzgados ubicados en la zona Centro de Matamoros, donde se desarrollará el procedimiento judicial relacionado con la investigación por el caso de la menor de 11 años que fue atendida con un embarazo de cinco meses.

El hombre, señalado como presunto responsable de violencia sexual contra la menor, llegó bajo custodia de las autoridades para continuar con el proceso correspondiente.

La presencia de Sirenio “N” ocurre luego de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentara una orden de aprehensión en su contra durante la tarde del jueves en Matamoros.

Hasta el momento, se espera que en los juzgados se conozcan los detalles de la audiencia y la situación jurídica que enfrentará el detenido.

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Detienen a Sirenio “N”, Padrastro de Niña de 11 años Abusada en Matamoros, Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de Violación Equiparada agravada en contra de Sirenio “N”, quien abusó de una menor de 11 años en Matamoros Tamaulipas.

De acuerdo a las investigaciones el imputado violentó sexualmente a una niña de 11 años. Una vez cumplimentada la orden de aprehensión Sirenio “N” quedó a disposición de la autoridad correspondiente a fin de continuar con el proceso penal.