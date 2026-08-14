Seguridad

Trasladan a Sirenio 'N' a Juzgados en Matamoros Acusado de Presunto Abuso a Menor de 11 Años

Escoltado por elementos de la Guardia Estatal, Sirenio "N" fue trasladado esta mañana a los juzgados para una audiencia y conocer su situación jurídica.

Trasladan a Sirenio 'N' a Juzgados en Matamoros Acusado de Presunto Abuso a Menor de 11 AñosTrasladan a Sirenio 'N' a Juzgados en Matamoros Acusado de Presunto Abuso a Menor de 11 Años. Foto: N+

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Sirenio 'N' es trasladado a juzgados en Matamoros acusado de abuso a menor de 11 años. La audiencia revelará su situación jurídica.

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