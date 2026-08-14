Incendio Consume Vivienda en Ciudad Juárez; Tenía Días Deshabitada

La noche del pasado jueves 13 de agosto, se registró el incendio de una casa habitación ubicada en el cruce de las calles Inocente Hernández y Lorenzo Lechuga, del fraccionamiento Infonavit Juárez Nuevo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes reportaron al número de emergencias 911 una vivienda en llamas, por lo que solicitaron el apoyo de los diferentes cuerpos de emergencia, debido a que temían que el fuego se propagara a otras casas.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para resguardar el área y solicitaron la presencia de Bomberos para atender la emergencia.

Bomberos Sofocaron las Llamas

Minutos después, una máquina del Heroico Cuerpo de Bomberos arribó al sitio para sofocar el fuego. También acudieron paramédicos de Rescate para atender a cualquier persona que pudiera encontrarse en peligro; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Reportan Presencia de un Hombre