Seguridad

Incendio Consume Vivienda en Ciudad Juárez; Tenía Días Deshabitada

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a Infonavit Juárez Nuevo para controlar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a otros domicilios.

Bomberos Sofocaron las LlamasBomberos Sofocaron las Llamas. Foto: N+

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Incendio en Ciudad Juárez: una casa deshabitada ardió en Infonavit Juárez Nuevo. Bomberos evitaron que el fuego se propagara.

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