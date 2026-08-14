Seguridad

Continúa Búsqueda de Dos Personas Extraviadas Cerca del Parador Balcón del Tigre en Tamaulipas

Protección Civil Tamaulipas mantiene la búsqueda de dos personas que se extraviaron en la zona serrana, cerca del Parador Balcón del Tigre.

Continúa Búsqueda de Dos Personas Extraviadas Cerca del Parador Balcón del TigreContinúa Búsqueda de Dos Personas Extraviadas Cerca del Parador Balcón del Tigre. Foto: Protección Civil Tamaulipas

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Protección Civil Tamaulipas busca a dos personas extraviadas cerca del Parador Balcón del Tigre. Equipos ya tienen sus coordenadas y avanzan en el rescate.

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