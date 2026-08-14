Continúa Búsqueda de Dos Personas Extraviadas Cerca del Parador Balcón del Tigre en Tamaulipas

Protección Civil Tamaulipas mantiene un operativo de búsqueda para localizar a dos personas que se extraviaron en la zona serrana, en las inmediaciones del Parador Balcón del Tigre.

Las labores comenzaron desde la noche del jueves, cuando equipos de emergencia realizaron recorridos por la zona y un sobrevuelo con dron para apoyar en la localización de los excursionistas.

Rescatistas Hacen Contacto con Personas Desaparecidas en Sierra de Tamaulipas

Durante el operativo, los rescatistas lograron establecer contacto telefónico con ambas personas y obtener sus coordenadas de ubicación, lo que permitió determinar el punto hacia el que se dirigen las brigadas.

A las 5:00 de la mañana de este viernes, los trabajos se reanudaron para avanzar hacia el sitio donde se encuentran y concretar su localización y rescate.

Protección Civil Tamaulipas continúa con las labores en la zona serrana para garantizar que las dos personas puedan ser puestas a salvo.