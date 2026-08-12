Fiscalía de Tamaulipas Investiga Presunto Robo a Institución Bancaria de Reynosa

Una movilización de autoridades de la Fiscalía de Justicia y de la guardia estatal se observó en una institución bancaria de la colonia Benito Juárez del municipio de Reynosa luego del reporte de un presunto asalto al interior del lugar

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades acudieron al banco para iniciar las diligencias correspondientes y determinar qué ocurrió dentro de la institución.

Investigan Asalto a Institución Bancaria en Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

Autoridades revisan cámaras tras reporte de presunto asalto en banco de Reynosa

Como parte de las investigaciones, los agentes revisaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento y recabaron información entre empleados y usuarios que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se concretó el robo de dinero ni se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

La zona permanece bajo investigación mientras se recaba información que permita establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si efectivamente se trató de un asalto