Seguridad

Fiscalía de Tamaulipas Investiga Presunto Robo a Institución Bancaria de Reynosa

Una movilización de autoridades de la fiscalía se registró en Reynosa, luego de que institución bancaria sufriera robo.

Investigan Asalto a Institución Bancaria en Reynosa, TamaulipasInvestigan Asalto a Institución Bancaria en Reynosa, Tamaulipas. Foto: N+

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Presunto robo en banco moviliza a las autoridades. Cámaras y testimonios bajo revisión, sin confirmación de robo.

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