Música y conciertos

Rod Stewart Cancela su Participación en la Inauguración del Coliseo GNP en Guadalajara

El cantante británico no inaugurará el Coliseo GNP en Guadalajara por temas de Salud. El dinero de los boletos se reembolsará

Rod Steward no inaugurará el Coliseo GNP en Guadalajara.Rod Steward no inaugurará el Coliseo GNP en Guadalajara. Foto: Instagram @sirrodstewart

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Rob Steward deberá tomar un periodo de recuperación por recomendación de los médicos.

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