Rod Stewart Cancela su Participación en la Inauguración del Coliseo GNP en Guadalajara

Rod Stewart canceló el concierto que ofrecería el próximo 11 de septiembre en Guadalajara, presentación que estaba contemplada para inaugurar oficialmente el Coliseo GNP Seguros, recinto ubicado en el espacio que anteriormente ocupaba el Estadio 3 de Marzo.

OCESA confirmó la cancelación de las tres fechas que el cantante británico tenía programadas en México: el 9 de septiembre en Monterrey, el 11 en Guadalajara y el 13 en Ciudad de México.

La suspensión se debe a que Stewart deberá tomar un periodo de recuperación por recomendación de sus médicos, luego de someterse con éxito a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario.

De acuerdo con la información difundida sobre su estado de salud, los médicos están satisfechos con su recuperación y el artista se encuentra bien, además de que ya retomó sus actividades cotidianas. Sin embargo, le recomendaron tomarse las próximas cuatro semanas para recuperar por completo su condición física antes de regresar a los escenarios.

El cantante británico informó sobre la cancelación a través de sus redes sociales y señaló que espera regresar a los escenarios una vez que concluya el periodo de recuperación recomendado por sus médicos.

Al momento no se conoce al artista que inaugurará el Coliseo GNP en Guadalajara

La presentación en Guadalajara había sido anunciada como el concierto inaugural del Coliseo GNP Seguros, por lo que ahora queda en suspenso qué artista será el encargado de abrir oficialmente este nuevo recinto.

En cuanto a los boletos, quienes realizaron su compra en línea recibirán el reembolso total, incluidos los cargos por servicio. El dinero será devuelto automáticamente a la tarjeta utilizada para adquirir las entradas, de acuerdo con los tiempos establecidos por cada institución bancaria.

Quienes compraron sus boletos directamente en taquilla podrán solicitar el reembolso en el mismo lugar donde realizaron la compra, a partir de los próximos días.