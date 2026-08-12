Vuelca Automóvil en Carretera Tuxpan-Tampico; Ocupantes Abandonan la Unidad

Un automóvil terminó volcado fuera de la carretera federal Tuxpan-Tampico, a la altura del kilómetro 127 del tramo Alazán-Canoas, en el municipio de Tepetzintla, cerca de la comunidad de Tierra Blanca, al norte del Estado.

La unidad, un auto sedán gris con placas del estado de Nuevo León, quedó aproximadamente 50 metros fuera de la carpeta asfáltica.

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De acuerdo con los datos recabados con testigos, al menos cuatro hombres viajaban en el vehículo y, tras el accidente abandonaron el vehículo en el sitio y a bordo de un taxi se retiraron con rumbo al municipio de Tantoyuca.

Tras el reporte de los hechos al lugar se trasladaron elementos de la Policía del Estado y de Protección Civil de Tepetzintla para tomar conocimiento y abanderaron la zona, mientras arribaba la Guardia Nacional, División Caminos para hacerse cargo de la unidad y retirarla para trasladarla a un corralón para el deslinde de responsabilidades.

Otra volcadura deja tres personas lesionadas en Ixtaczoquitlán

Se dio a conocer un accidente que dejó tres integrantes de una familia lesionados luego que la camioneta en la que viajaban volcara sobre la carretera federal Ixtaczoquitlán–Cuatlapan.

El accidente se registró con dirección hacia La Ermita, donde por causas que no se dieron a conocer, el conductor perdió el control de la unidad, provocando la volcadura.

Tras el percance, se reportó un saldo preliminar de tres personas lesionadas, por lo que fueron requeridos los servicios de emergencia para brindarles atención.

Debido al accidente, la circulación quedó totalmente obstruida en este tramo carretero, generando afectaciones para los automovilistas que transitaban por la zona.

Autoridades y cuerpos de emergencia trabajaron en el lugar para atender a los lesionados y realizar las labores correspondientes. Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución.