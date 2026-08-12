Accidentes

Vuelca Automóvil en Carretera Tuxpan-Tampico; Ocupantes Abandonan la Unidad

Un automóvil volcó y terminó a unos 50 metros de la carretera Tuxpan-Tampico, en Tepetzintla. Testigos señalaron que cuatro hombres viajaban en la unidad.

Sujetos abandonan automóvil accidentado en la carretera Tuxtan-Tampico al norte de VeracruzSujetos abandonan automóvil accidentado en la carretera Tuxtan-Tampico al norte de Veracruz. Foto: Protección Civil de Tepetzintla

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Cuatro hombres abandonan un auto volcado sobre la carretera Tuxpan-Tampico. La unidad quedó 50 metros fuera de la carpeta asfáltica.

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