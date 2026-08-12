Accidentes

Tanque de Gas Desata Incendio en Inmediaciones de Paradero de Santa Marta en Iztapalapa, CDMX

Un incendio en inmediaciones del paradero de Santa Marta de la Línea A del Metro ha provocado movilización en Iztapalapa

El incendio paradero Santa Marta en Iztapalapa provocó pánicoFoto: Bomberos CDMX
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