Tanque de Gas Desata Incendio en Inmediaciones de Paradero de Santa Marta en Iztapalapa, CDMX

Un incendio en inmediaciones del paradero de Santa Marta de la Línea A del Metro CDMX ha provocado una intensa movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio luego de que un tanque de gas de uno de los puestos ubicados en el cruce de Zaragoza y Siervo de la Nación, provocó un incendio.

A través de redes sociales se dieron a conocer algunos videos en los que se observan los instantes después de la falla del tanque. En las imágenes se aprecia el puesto semifijo en llamas y algunas de ellas extendiéndose al negocio aledaño que vende ropa.

¿Qué pasó en el paradero de Santa Marta en Iztapalapa?

Asimismo, los usuarios del transporte público y transeúntes compartieron videos en los que se ve a las personas tratando de alejarse de la zona ante el temor de algún incidente mayor.

También mostraron cómo una columna de humo negra se alzó hasta el sitio donde transitan las cabinas de la Línea 2 del Cablebús.

Debido a que el incendio en inmediaciones del paradero de Santa Marta está cerca de una universidad privada, los estudiantes grabaron desde los salones cómo se veía el incendio.

El jefe vulcano, José Manuel Pérez Cova, indicó que los Bomberos de CDMX atendieron el incendio de dos puestos semifijos en la colonia Ermita Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

"Informo que el incendio se originó por una falla en la manguera de un cilindro de gas LP", confirmó.

Además, refirió que una persona fue atendida en el lugar por inhalación de humo, sin embargo, no requirió traslado a un hospital.

"El fuego ya fue extinguido y se realizan labores de remoción y enfriamiento", afirmó.

EPP