Accidentes

Automóvil se Impacta contra Estructura de Puente en Orizaba; Hubo Afectación Vial

En Orizaba, un conductor sufrió un accidente al terminar impactado con su camioneta contra la estructura del Puente Lagartijas, causando afectación vial.

Una camioneta choca contra el Puente Lagartijas en Orizaba, bloqueando el tráfico vehicular. El conductor huyó.Una camioneta choca contra el Puente Lagartijas en Orizaba, bloqueando el tráfico vehicular. El conductor huyó. Foto: Miguel Montes de Oca

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Una camioneta se impactó contra la estructura del Puente Lagartijas, afectando el tráfico en la zona. El conductor huyó para evadir su responsabilidad, en Orizaba.

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