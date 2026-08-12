Automóvil se Impacta contra Estructura de Puente en Orizaba; Hubo Afectación Vial

Un accidente se registró la noche del martes sobre Sur 21, a la altura del Puente Lagartijas, donde una camioneta se impactó contra la estructura del puente.

El percance provocó el cierre parcial de la circulación, debido a que permaneció bloqueado un carril con dirección de la colonia Juárez hacia el centro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Choca Contra Taxi en la Carretera Tuxpan-Tampico, al Norte de Veracruz

En el sentido contrario, los vehículos estuvieron avanzando con precaución. Tras el reporte, cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el lugar para atender a los posibles involucrados y realizar las labores correspondientes, pero el conductor se dio a la fuga abandonando la camioneta y no se reportaron lesionados.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se encargaron del retiro del vehículo siniestrado para proceder a llevarlo a un corralón para el deslinde de responsabilidades.

Otro fuerte accidente ocurrido recientemente en Veracruz

Un hombre resultó lesionado tras chocar mientras conducía un camión de desazolve por la avenida Fidel Velázquez, al norte de la ciudad de Veracruz.

el reporte en el lugar es que circulaba con exceso de velocidad de sur a norte y al llegar a la curva previa al entronque con la avenida cuauhtémoc perdió el control y terminó sobre el camellón derribando un árbol y cables de energía eléctrica.

El reporte de hechos indicó que el operador de a unidad resultó lesionado por el fuerte choque que, según testigos, habría sido resultad de conducir de forma temeraria y sin las precauciones necesarias rebasando autos en esta importante vía de comunicación.

Al mismo tiempo y en esa misma zona, en el carril sur-norte varios motociclistas derraparon por la presencia de aceite sobre el pavimento, afortunadamente ninguno de ellos resultó fuertemente lesionado, reportando solo el susto y daños menores en sus unidad vehiculares.