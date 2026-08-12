Evacuan a 174 Alumnos y Maestros de Escuela por Incendio de Bodega en Torreón

Alrededor de 174 alumnos y maestros fueron evacuados de una escuela luego de registrarse un incendio en una bodega de materiales, alrededor de las 12:oo horas en Torreón.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar se almacenaban papel, plástico y otros materiales, lo que provocó que el fuego se intensificara. Maestros utilizaron extintores y apoyaron en la evacuación de los alumnos hacia casas que se tienen designadas como zonas seguras.

Suspenden clases para investigar las causas del incendio

El incendio fue controlado rápidamente y no representó riesgo para los estudiantes ni vecinos. Dos menores fueron llevados a revisión médica por crisis nerviosas y exposición al humo, sin que se reportaran lesiones de consideración.

Las autoridades investigan ahora las causas que originaron el incendio, por lo que el día de hoy y mañana las clases serán suspendidas.

Bomberos controlan incendio que consumió una casa en Piedras Negras

Un incendio registrado la tarde del 6 de agosto en la colonia Presidentes, en Piedras Negras, consumió gran parte de una casa y dejó a un adulto mayor con importantes pérdidas materiales. Al momento del siniestro no había personas dentro del domicilio, por lo que no se reportaron lesionados.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar y trabajaron para controlar las llamas, además de evitar que el fuego se extendiera a las viviendas cercanas. Después de sofocar el incendio, las autoridades realizaron una inspección para determinar las posibles causas que lo originaron.