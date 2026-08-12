Accidentes

Evacuan a 174 Alumnos y Maestros de Escuela por Incendio de Bodega en Torreón

174 alumnos y maestros fueron evacuados luego de un incendio de una bodega que almacenaba papel y plástico en Torreón.

Evacuan a 174 Alumnos y Maestros de Escuela por Incendio en Bodega en TorreónCorporaciones de emergencia acudieron al lugar para controlar el siniestro. Foto: N+

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