Seguridad

Aseguran a Niño Escondido Dentro de Clóset en Gómez Palacio; Hay 2 Detenidos

Autoridades detuvieron a un hombre y una mujer luego de que fue encontrado un niño de cinco años dentro del clóset de una casa en Gómez Palacio.

Aseguran a Niño Escondido Dentro de Clóset en Gómez Palacio; Hay 2 DetenidosElementos de seguridad aseguraron a otros dos menores que se encontraban bajo presunta omisión de cuidados. Foto: N+

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