Aseguran a Niño Escondido Dentro de Clóset en Gómez Palacio; Hay 2 Detenidos

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Gómez Palacio atendieron el reporte sobre la presencia de un menor de 5 años al interior de una casa ubicada en la calle Constitución y avenida Morelos, con el que presuntamente los habitantes no tenían ningún vínculo.

Los agentes acudieron de inmediato al sitio tras contar con la autorización correspondiente para ingresar y realizar una inspección.

Localizan a menor de cinco años dentro de un clóset

En el lugar fue localizado el menor dentro de un clóset, cubierto con prendas y visiblemente asustado, en una habitación de la segunda planta del inmueble.

Ante las circunstancias, los habitantes no pudieron acreditar el vínculo familiar con el menor. Debido a esto, el niño quedó bajo el resguardo del DIF Municipal para recibir atención integral.

En el sitio fueron asegurados un hombre de 38 años y una mujer de 73, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna para el deslinde de responsabilidades.

La directora del Agrupamiento Violeta, Alejandra Martínez, informó que ya fue localizada la madre del niño, además de que fueron también resguardados otros dos menores que estaban bajo la tutela de la mujer y que se encontraban en presunta omisión de cuidados.