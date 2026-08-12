Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 11 de Agosto 2026: Ganadores del Sorteo Mayor 4024

Estás a un cachito de distancia de ser el próximo ganador de la Lotería Nacional. Hoy se celebra el Sorteo Mayor 4024 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, y en N+ te damos a conocer la lista completa de Resultados y Ganadores de este 11 de agosto de 2026.

En el marco del día Internacional del Gato -que se celebra cada 8 de agosto- la Lotería Nacional dedica el Sorteo Mayor 4024 de este martes a "Gana Gato", un sorteo que se juega martes, jueves y sábado y entrega miles de pesos.

Toma en cuenta que según el número de billetes o cachitos que hayas comprado será el premio que puedas obtener en el Sorteo Mayor de este 11 de agosto de 2026.

En este tipo de sorteo, que forma parte de la Agenda de la Lotería Nacional de Agosto 2026, participan 60 mil números, que van del 00001 al 60,000 y se lleva a cabo en tres series.

Si aún no estás familiarizado en el Sorteo Mayor, o ya has adquirido billetes para estos sorteos de los martes. Te compartimos la lista de resultados del Sorteo Mayor 4023, así como del Sorteo Mayor 4022.

En el marco del Día del Gato, la Lotería Nacional lanzó un Billete del Sorteo Mayor 4024 de este 11 de Agosto 2026 con un diseño de "Gana Gato". Foto: Lotería Nacional.

¿A qué hora inicia el Sorteo Mayor 4024 y dónde ver la transmisión en vivo?

La Lotería Nacional habilita en su canal de Youtube Lotenal una transmisión para seguir en directo la ceremonia de premiación del Sorteo Mayor 4024 este martes.

Si bien la premiación, a cargo de los Niños Gritones y funcionarios de la Lotería Nacional, inicia en punto de las 20:00 horas, desde minutos antes se puede ver la preparación de las urnas de dónde habrán de salir los números ganadores.

Para ver la transmisión en vivo del Sorteo Mayor 4024 de la Lotería Nacional hay que seguir los siguientes pasos:

Entra al canal de Youtube de la Lotería Nacional.

Localiza la sección Sorteos Tradicionales.

Da clic en la pestaña "En Directo".

Selecciona el video "Sorteo Mayor no. 4024: Día Internacional del Gato. La suerte tiene Bigotes".

O bien, sigue la transmisión directamente en está página en el video a continuación:

Resultados del Sorteo Mayor 4024 de Lotería Nacional: Lista de Ganadores del 11 de agosto 2026

Como te adelantamos, los Niños Gritones son los encargados de nombrar los números que resultan ganadores, así como los premios que obtienen.

Después de las 20:00 horas hallarás en este apartado los números ganadores del Sorteo Mayor 4024 de este martes 11 de agosto, así como los montos de los premios que obtuvieron. Si compraste cachito sigue leyendo.

El número 43983 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 03832 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 08005 obtiene premio de 900, 000.

El número 49104 obtiene premio de 240, 000.

El número 51656 obtiene premio de 240, 000.

El número 04228 obtiene premio de 240, 000.

El número 15047 obtiene premio de 240, 000.

El número 24998 obtiene premio de 120, 000.

El número 44498 obtiene premio de 120, 000.

El número 16758 obtiene premio de 120, 000.

El número 11255 obtiene premio de 120, 000.

El número 34066 obtiene premio de 120, 000.

¿Cómo ganar el premio mayor del Sorteo de la Lotería Nacional de hoy?

Tal como te adelantamos, este martes 11 de agosto 2026 se celebra el Sorteo Mayor que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor.

Pero, para obtenerlo debes comprar tres series de billetes. Es decir, 60 cachitos o billetes, cuya inversión total es de 1,800 pesos.

En cambio, una sola serie (20 cachitos) te cuesta 600 pesos y obtienes hasta 2 millones 500 mil pesos. Y si sólo compras un cachito, cuyo valor es de 30 pesos, concursas hasta por 350 mil pesos.

SARR