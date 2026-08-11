Subió Costo de la Canasta Alimentaria: INEGI Revela Cuánto Aumentó en Ciudades y el Campo

En julio de 2026, una persona necesitó mil 894.69 pesos para adquirir la canasta alimentaria en el ámbito rural y 2 mil 545.72 pesos en el urbano, de acuerdo con las Líneas de Pobreza que elabora el INEGI. El costo aumentó 2 por ciento en el campo y 3.8 por ciento en las ciudades, en su comparación anual.

El incremento registrado en las ciudades fue mayor a la inflación general anual, que en julio se ubicó en 3.1 por ciento, según el mismo reporte del INEGI.

Las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos —el indicador con el que el INEGI mide el costo de la canasta alimentaria— muestran que el alza no fue pareja entre productos: algunos concentraron los mayores incrementos tanto en el campo como en la ciudad.

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Los productos que más subieron de precio

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar: 6 por ciento.

Papa: 62.3 por ciento.

Cebolla: 33.6 por ciento.

¿Qué comen más en el campo y en la ciudad?

El INEGI también identificó los alimentos con mayor consumo diario por persona, con diferencias entre el ámbito rural y el urbano.

En el campo

Agua: 399.55 gramos diarios.

Tortilla de maíz: 220.80 gramos diarios.

Leche de vaca: 120.56 gramos diarios.

Jitomate: 68.01 gramos diarios.

En la ciudad

Agua natural: 527.12 gramos diarios.

Leche de vaca: 206.26 gramos diarios.

Refresco de cola y de sabores: 159.03 gramos diarios.

Tortillas de maíz: 139.92 gramos diarios.

Con información de Mónica Garduño.