Economía

Subió Costo de la Canasta Alimentaria: INEGI Revela Cuánto Aumentó en Ciudades y el Campo

El costo de la canasta alimentaria en México aumentó hasta 3.8% anual en julio, con la papa y la cebolla entre los productos que más subieron, según el INEGI

Subió Costo de la Canasta Alimentaria INEGI Revela Cuánto Aumentó en Ciudades y el CampoFoto: Cuartoscuro / Archivo

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