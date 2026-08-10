Sheinbaum Explica Por Qué se Pausó Exportación de Aguacate e Informa el Acuerdo con EUA

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 10 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó por qué se pausó la exportación de aguacate e informó el acuerdo con Estados Unidos.

Detalló que el aguacate y otros productos perecederos que México exporta a Estados Unidos deben cumplir con estrictos controles sanitarios y de calidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. EUA Reanudará los Trabajos de sus Inspectores Aguacateros en Michoacán

En este proceso participan el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), así como inspectores relacionados con las autoridades sanitarias de Estados Unidos que trabajan en territorio mexicano.

De acuerdo con la presidenta, algunas de estas personas habrían recibido amenazas, situación que derivó en la decisión de suspender temporalmente las actividades de inspección.

La mandataria señaló que México no fue informado previamente sobre la determinación y que, tras conocer la situación, solicitó a distintas dependencias establecer comunicación con el embajador de Estados Unidos para conocer los motivos de la medida.

¿Qué acordaron México y Estados Unidos?

Sheinbaum informó que el viernes se llevó a cabo una reunión en la que se abordó la seguridad de las personas que participan en las inspecciones y del sector aguacatero.

Como resultado, se acordó establecer un esquema permanente de seguridad para productores, empacadores e inspectores, tanto mexicanos como estadounidenses, con el objetivo de garantizar que las revisiones puedan continuar y que las exportaciones no vuelvan a detenerse por motivos de seguridad.

La presidenta también explicó que existe una zona cercana a Uruapan que cuenta con mayor vigilancia, mientras que en otras áreas productoras se había detectado un incremento de problemas relacionados con la extorsión.

Como parte de la reactivación, Sheinbaum informó que 45 empacadoras ya retomaron sus actividades de exportación hacia Estados Unidos.

La expectativa del Gobierno de México es que más de 60 empacadoras puedan reabrir durante esta semana, conforme se implementen las medidas de seguridad acordadas.

Omar García Harfuch se reunirá con Alfredo Ramírez para dar continuidad al plan de seguridad

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que este martes 11 de agosto sostendrá una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar las condiciones de seguridad y avanzar en la reactivación total de las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos.

El mandatario explicó que la suspensión de las actividades de exportación registrada la semana pasada tuvo carácter preventivo y que el servicio ya comenzó a restablecerse de manera parcial en municipios como Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, además del corredor que conecta Morelia con Pátzcuaro.

FBPT