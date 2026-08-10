Economía

Sheinbaum Explica Por Qué se Pausó Exportación de Aguacate e Informa el Acuerdo con EUA

La exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos se reactivó; 45 empacadoras ya retomaron operaciones

Podcast N+ | Frena EUA Compra de Aguacate Mexicano, Plan Migratorio de Biden y NvidiaTrabajadores acomodan cajas de aguacate en un rancho en Peribán, Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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