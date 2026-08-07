Salud

Aguacate, Lechuga y Chiles Jalapeños Mexicanos, Afectados por Señalamientos de EUA

En días recientes la producción y venta de estos tres productos han sido afectadas por los señalamientos sobre inseguridad y salud, por parte de Estados Unidos

Aguacates de Michoacán.Aguacates de Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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