Aguacate, Lechuga y Chiles Jalapeños Mexicanos, Afectados por Señalamientos de EUA

Recientemente varios alimentos de México han sido señalados por Estados Unidos con problemáticas tanto de salud como de inseguridad.

El caso más reciente es el de chiles jalapeños procedentes de una planta empacadora en Nuevo León donde la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), inició una investigación, después de que autoridades sanitarias de Estados Unidos la señalaran como probable fuente de un brote de salmonelosis, que ha enfermado a 345 personas en 27 estados de ese país.

Según una tarjeta informativa de la Secretaría de Salud, el 31 de julio de 2026 la FDA notificó a Cofepris y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de un brote de salmonelosis relacionado presuntamente con chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.

Por medio del análisis de rastreo y el diagrama de distribución de la cadena de suministro, la FDA identificó como posible origen a un empacador en Nuevo León y a productores en Sinaloa.

Por tal situación, Cofepris inició una visita a la unidad de empaque en Nuevo León a partir del 5 de agosto.

Durante la inspección se evalúa la trazabilidad del producto y se identifican posibles factores de riesgo sanitario y las autoridades toman muestras del producto para la determinación de E. coli y Salmonella spp.

En paralelo, el Senasica, con la información compartida por la FDA, realiza verificaciones en unidades de producción certificadas bajo los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).

Según la tarjeta informativa, en los próximos días se darán a conocer los resultados de las pruebas.

Lechugas y brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Otro de los alimentos que fueron señalados por estar contaminados con bacterias es la lechuga mexicana comercializada por la empresa Taylor Farms, la cual se había asociado con el reciente brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, que produce diarrea explosiva y del que se han registrado miles de casos en ese país.

Ante estos señalamientos, la Cofepris realizó una investigación y en muestras recolectadas en los dos países no se encontró al parásito Cyclospora cayetanensis, según un comunicado de la Secretaría de Salud.

Los resultados concuerdan con los obtenidos en Estados Unidos, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informara que sus resultados iniciales se trataron de un falso positivo.

Además, se indicó que la Cofepris realizó una visita de inspección y verificación sanitaria del 18 al 20 de julio en la planta de Taylor Farms México.

La agencia sanitaria no encontró evidencia del parásito y las pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris determinaron resultados negativos a Cyclospora cayetanensis.

Aguacate e inseguridad

Otro alimento afectado por las medidas tomadas por Estados Unidos, pero en este caso sobre seguridad, es el aguacate, pues recientemente retiró a sus inspectores en Michoacán, por presuntas amenazas, lo que derivó en la suspensión temporal de exportación de aguacate, ante lo cual, el Gobierno federal anunció el reforzamiento de la seguridad en el estado.

El jueves 6 de agosto 2026 llegaron a Michoacán mil 557 elementos militares y de la Guardia Nacional para fortalecer las acciones de seguridad y la producción de aguacate en huertas, empacadoras, vías de comunicación y puntos estratégicos, así como la seguridad de productores e inspectores.

La Defensa detalló que realizarán patrullajes terrestres y aéreos, acciones de inteligencia e investigación y operativos para combatir la extorsión.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el miércoles 5 de agosto 2026 se reunió con empresarios aguacateros de Michoacán, luego de que la Embajada de Estados Unidos retiró temporalmente a sus inspectores para la exportación de aguacates ante presuntas amenazas sin especificar cuáles eran.

"Nos reunimos con ellos y estamos haciendo un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional. En último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senasica, que también es una probabilidad. Ellos coincidieron con este plan de acción, y esperamos que muy pronto se reanude", indicó.

Por su parte, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México agradeció la "sensibilidad y disposición" del Gobierno federal para atender este caso que genera pérdidas diarias por 12 millones de dólares. También hicieron un llamado al Gobierno de Estados Unidos para concretar a la brevedad la reapertura de las exportaciones.

LECQ



