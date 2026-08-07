Salud

Cofepris Emite Alerta Sanitaria por Leche en Polvo Adulterada; Esto Debes Saber

Cofepris emitió una alerta sanitaria por un posible caso de adulteración en la leche en polvo de la marca Frisolac

Leche en polvoEmiten alerta sanitaria por leche en polvo adulterada. Foto: Pexels

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