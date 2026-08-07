Cofepris Emite Alerta Sanitaria por Leche en Polvo Adulterada; Esto Debes Saber

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por leche en polvo adulterada. En un comunicado, la Cofepris alertó sobre la adulteración de la leche en polvo de la marca Frisolac GOLD Comfort Multio.

Dicha alerta es para la fórmula para lactantes en su presentación en lata con 800 gramos en polvo.

La alerta sanitaria se emitió después de un análisis técnico-documental de la información proporcionada al gobierno federal por la compañía Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., empresa distribuidora del producto. Según explicó Cofepris, la empresa fue quien notificó la adulteración del producto.

¿Cómo reconocer el producto adulterado?

Los envases de producto adulterado pueden recornocerse por el número de lote impreso en la etiqueta. Cofepris señaló que los lotes adulterados de la fórmula láctea Frisolac GOLD Comfort Multio:

D0SJJ con fecha de caducidad 06/10/2026: este lote tiene datos variables no reconocidos por el fabricante, la cooperativa europea FrieslandCampina, El envase puede incluir el número A-47486, que corresponde a un registro sanitario no vigente en Guatemala.

ID97ST6 con fecha de caducidad 24/11/2026: en la fecha de caducidad se lee la leyenda EXPO DATE.

4345D6Z con fecha de caducidad 16/12/2026: la fecha de caducidad es errónea y su producción no fue reconocida por la empresa FrieslandCampina.

Cofepris señala que estos productos representan un riesgo para la salud y deben ser deshechados.

“La comercialización de productos adulterados, representan un riesgo para la salud, puesto que se desconocen las condiciones de almacenamiento, exposición a factores como temperatura, clima, entre otras, por lo que no se garantiza su seguridad y calidad”.