Salud

Descartan Brote de Ciclosporiasis, Infección que Causa Diarrea Explosiva, en México

Los 33 casos identificados en el país representan apenas el 0.00002% de la población, señala la Secretaría de Salud

¿Dónde Cultivan la Lechuga Iceberg en México? Sería la Causa de Brote de Diarrea ExplosivaTrabajadores agrícolas cosechan lechuga iceberg. Foto: Reuters
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