Descartan Brote de Ciclosporiasis, Infección que Causa Diarrea Explosiva, en México
Los 33 casos identificados en el país representan apenas el 0.00002% de la población, señala la Secretaría de Salud
Los 33 casos identificados en el país representan apenas el 0.00002% de la población, señala la Secretaría de Salud
La Secretaría de Salud descartó este jueves 6 de agosto la existencia de un brote de ciclosporiasis en México, debido a que los 33 casos identificados en el país representan apenas el 0.00002% de la población.
"Ante los recientes reportes internacionales relacionados con casos de cicosporiasis en Estados Unidos y de viajeros del Reino Unido, a México la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos correspondientes", dijo en un videomensaje David Kershenobich, titular de la Ssa.
Mensaje del secretario de Salud, David Kershenobich:— SALUD México (@SSalud_mx) August 6, 2026
Es importante mencionar que los casos de ciclosporiasis que existen actualmente en México representan el 0.00002% de la población, lo que significa que no tenemos un brote activo. pic.twitter.com/UN0wC6qmcH
Fue ayer cuando la Secretaría de Salud confirmó 33 casos de ciclosporiasis distribuidos en diversas entidades federativas del país, los cuales continúan bajo seguimiento epidemiológico.
La confirmación se da en el marco de una investigación sanitaria integral que México mantiene desde que autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido notificaron brotes de esta infección, causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.
La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, presente en distintas regiones del mundo, y puede prevenirse mediante prácticas básicas de higiene en la preparación y consumo de alimentos.
Para reducir el riesgo de infección, se recomienda:
Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y antes de comer.
Lavarse las manos después de ir al baño.
Lavar y desinfectar frutas y verduras con agua potable.
Consumir agua potable o desinfectada y mantener una adecuada higiene durante la preparación de los alimentos.
AMP