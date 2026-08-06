Descartan Brote de Ciclosporiasis, Infección que Causa Diarrea Explosiva, en México

La Secretaría de Salud descartó este jueves 6 de agosto la existencia de un brote de ciclosporiasis en México, debido a que los 33 casos identificados en el país representan apenas el 0.00002% de la población.

"Ante los recientes reportes internacionales relacionados con casos de cicosporiasis en Estados Unidos y de viajeros del Reino Unido, a México la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos correspondientes", dijo en un videomensaje David Kershenobich, titular de la Ssa.

Mensaje del secretario de Salud, David Kershenobich:



Es importante mencionar que los casos de ciclosporiasis que existen actualmente en México representan el 0.00002% de la población, lo que significa que no tenemos un brote activo. pic.twitter.com/UN0wC6qmcH — SALUD México (@SSalud_mx) August 6, 2026

Fue ayer cuando la Secretaría de Salud confirmó 33 casos de ciclosporiasis distribuidos en diversas entidades federativas del país, los cuales continúan bajo seguimiento epidemiológico.