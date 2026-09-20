Un total de 180 personas permanecerán bajo vigilancia en el Departamento de Epidemiología del estado de Yucatán, luego de haber sido puestas bajo observación por haber tenido contacto con agua contaminada del lago artificial de Cabo Verde, en donde se confirmó un caso fatal de Naegleria fowleri, conocida como “ameba comecerebros”.

El secretario de Salud, Alberto Alcocer Gamboa, dio a conocer que 180 personas de las 361 que estaban bajo observación se quedarán en el cerco de vigilancia, al menos hasta octubre.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Crónica: Confirman Primera Muerte por Ameba Comecerebros en Yucatán

“Afortunadamente, ya solo quedan 180 personas en vigilancia hasta el 4 de octubre, y no se ha manifestado ninguna sintomatología relacionada con meningoencefalitis por Amebiana primaria por parte de los usuarios que estuvieron”, declaró el médico ante medios locales de comunicación.

Aproximadamente el 80% de este grupo de 361 personas bajo observación son menores de edad que tomaban clases en la academia de deportes acuáticos del lugar. Las autoridades sanitarias mantendrán el monitoreo del segundo bloque de personas hasta el 4 de octubre de 2026 para descartar por completo cualquier riesgo de meningoencefalitis amebiana.

Hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento del instructor de 34 años que detonó la alerta sanitaria.

Luego de la muerte del instructor, la empresa Fornelos Wake Yucatán enfrenta severas sanciones administrativas, económicas y operativas impuestas por el Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.

El secretario Alcocer Gamboa confirmó las medidas oficiales tras concluir el dictamen que acredita graves omisiones e incumplimientos sanitarios en el mantenimiento del agua.

Ello corresponde a una multa económica de 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre 1 millón 755 mil y 2 millones de pesos.

TLS