Salud

Tras Exposición a Ameba ‘Comecerebros’, 181 Personas Abandonan Hospitales en Yucatán

El secretario de Salud señaló que hasta el momento no se han registrado síntomas de contagio de ameba, pero que un grupo se mantendrá bajo la mira hasta inicios de octubre.

Imagen de rayos X de una cabeza humana con un rayo en el cráneo. Foto de: Klaus Ohlenschläger/picture-alliance/dpa/AP ImagesAP

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