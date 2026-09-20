Registro Vales Mercomuna 2026: En Estas Zonas Aumenta Posibilidad de Asegurar Apoyo 19 a 56 Años

Los vales Mercomuna tienen registro abierto en septiembre 2026 y si aún no sabes dónde hacer el trámite, te compartimos en qué zonas aumenta la posibilidad de obtener el apoyo para hombres y mujeres de 19 a 56 años de edad en la Ciudad de México (CDMX).

Aunque en una nota previa ya te dijimos cómo registrarse a los vales de despensa del programa Mercomuna 2026, las personas que cumplen con los requisitos aún no logran llenar su solicitud de ingreso debido a que no hay módulos abiertos ni una página en línea activa para realizar la inscripción.

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En el mes de julio del presente año se hizo pública una evaluación interna denominada "Ingreso Social: Mercomuna CDMX", donde se pone a detalles todos los resultados que obtuvo el programa social en 2025 y los lugares en donde se entregaron más vales de Mercomuna.

Gracias a esta información los aspirantes pueden saber en qué alcaldías hay mayores probabilidades de asegurar el apoyo económico de mil o hasta tres mil pesos, pues las demarcaciones que tuvieron mayor número de entrega de vales de despensa fueron las siguientes:

Alcaldía Iztapalapa: Se entregaron 72,110 vales.

Alcaldía Gustavo A. Madero: 36,610 vales.

Alcaldía Álvaro Obregón: 22,459 vales.

Alcaldía Tlalpan: 20,660 vales.

En contraste, en las alcaldías de Milpa Alta, Cuajimalpa y Benito Juárez se registró menor entrega del apoyo, lo que puede representar una mayor dificultad para inscribirse en dichas zonas de la capital del país.

Las inscripciones al programa se hacen durante septiembre, únicamente a través de las visitas Casa por Casa, donde el equipo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) recorre diferentes zonas de la ciudad para realizar los registros.

Recuerda que los requisitos para solicitar el apoyo de 19 a 56 años de Mercomuna en septiembre 2026 es ser residente de la CDMX, contar con INE vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y CURP actualizada.

AO