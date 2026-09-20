Programas sociales

Registro Vales Mercomuna 2026: En Estas Zonas Aumenta Posibilidad de Asegurar Apoyo 19 a 56 Años

Hace unas semanas salió una evaluación interna de los vales de despensa que entrega el programa Mercomuna y ahí se dieron a conocer las alcaldías de CDMX que más entregan el apoyo

Vales Mercomuna 2026 dónde hay registro en septiembre zonas con mayor posibilidad de asegurar apoyo de 19 a 56 añosLos vales de despensa del programa Mercomuna tienen registro en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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Vales Mercomuna 2026: ¿Dónde Hay Registro en Septiembre? En Estas Zonas Aseguras el Apoyo de 19 a 56 Años | N+