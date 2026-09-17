Programas sociales

Apoyo de 18 a 56 Años: Vales Mercomuna Abre Registro y Así Te Inscribes en Septiembre 2026

Los vales de despensa Mercomuna 2026 son un apoyo económico de hasta 3 mil pesos que puede solicitar hombres y mujeres durante el mes patrio

Apoyo 18 a 56 años Vales Mercomuna abre registro cómo inscribirse en septiembre 2026Los vales de despensa Mercomuna 2026 vuelven con registro en varias partes de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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