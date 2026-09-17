Apoyo de 18 a 56 Años: Vales Mercomuna Abre Registro y Así Te Inscribes en Septiembre 2026

El mes patrio es de festejo pero también de inscripción, pues a través de redes sociales se dio a conocer que los vales Mercomuna abren registro en septiembre 2026, por eso acá te damos los requisitos y pasos para inscribirse al apoyo para mujeres y hombres de 18 a 56 años de edad.

Hace uno meses hubo entrega de vales de despensa por parte del programa Mercomuna 2026, por eso en una nota te dijimos en dónde aceptan esta forma de pago, pues los beneficiarios pueden utilizarlos en distintos establecimientos ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿En Qué Consiste el Programa Mercomuna? Claves Sobre el Apoyo con Vales en CDMX

A través de su cuenta oficial de Facebook, Carlos Cervantes Godoy, Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico de la CDMX informó que a partir de este jueves 17 de septiembre inicia el registro de los vales Mercomuna, aunque desde hace unos días se informó de la recepción de nuevas solicitudes en una alcaldía de la capital del país.

La Dirección Ejecutiva de la Casa de Gobierno en la Magdalena Contreras informó que desde el lunes 14 de septiembre inició un nuevo periodo de inscripciones al programa social que entrega vales de despensa de mil y hasta tres mil pesos en este 2026.

Para hacer el registro a los Vales Mercomuna 2026, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 19 a 56 años de edad.

Ser residente de la Ciudad de México.

Contar con INE vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CURP actualizado.

Como ya es habitual con las inscripciones a este programa, la única forma de llenar tu solicitud es a través de las visitas Casa por Casa, donde el equipo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) recorrerá diferentes zonas de la ciudad para realizar los registros.

Además del registro, en septiembre el equipo de la SAPCI también visitará a todas las personas que recientemente se inscribieron al programa. Se les hará entrega de una carta invitación, para que acudan a recoger sus vales en la fecha y hora establecida.

Para solicitar los vales de Mercomuna 2026 no se dieron a conocer fechas de registro exactas, por lo que hombres y mujeres de 18 a 56 años deberán estar pendientes de si personal de la SAPCI acude a su domicilio o zona en la que viven a realizar las inscripciones.

AO