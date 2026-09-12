Programas sociales

Pensión Bienestar para Adultos Mayores 2027: La Propuesta de Aumento para el Próximo Año

El Gobierno de México plantea incrementos en apoyos prioritarios y ajustes para estrategias educativas y del campo

Adulta Mayor con tarjeta de BienestarPensión Bienestar para Adultos Mayores 2027: La Propuesta de Aumento para el Próximo Año | Foto: Pensión Bienestar
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