Pensión Bienestar para Adultos Mayores 2027: La Propuesta de Aumento para el Próximo Año

Para 2027, el Gobierno de México propone destinar más recursos a los principales programas sociales, principalmente a las pensiones y becas del Bienestar, de acuerdo con la propuesta de presupuesto para el próximo año.

Al comparar los recursos previstos para 2026 con la propuesta para 2027, el presupuesto de los Programas Sociales Prioritarios pasaría de 987 mil 160 millones de pesos a un billón 25 mil 388.5 millones de pesos.

Esto representa un incremento de 38 mil 228.5 millones de pesos. Sin embargo, mientras algunos programas tendrían más recursos, otros enfrentarían reducciones o cambios en la forma en que se distribuye el presupuesto.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores seguiría siendo el programa con la mayor asignación de recursos dentro de este grupo. Para 2027 se proponen 543 mil 498.4 millones de pesos, frente a los 526 mil 508 millones contemplados para 2026, lo que representa un incremento de 16 mil 990.4 millones de pesos.

La Pensión Mujeres Bienestar también tendría más recursos, al pasar de 56 mil 969 millones de pesos a 59 mil 356.3 millones en 2027.

Mientras tanto, la pensión para personas con discapacidad pasaría de 36 mil 266 millones de pesos a 37 mil 436.3 millones, lo que representa un aumento de mil 170.3 millones.

Los programas de Becas Benito Juárez también concentrarían una parte importante de los recursos adicionales. La bolsa destinada a estos apoyos pasaría de 184 mil 595 millones de pesos en 2026 a 190 mil 551.9 millones en 2027, un incremento de 5 mil 956.9 millones.

Dentro de este monto se encuentra la Beca Rita Cetina, que pasaría de 129 mil 386 millones de pesos a 133 mil 561.3 millones. La beca para estudiantes de nivel medio superior subiría de 42 mil 559 millones a 43 mil 932.4 millones, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro tendría un aumento de 12 mil 650 millones a 13 mil 58.2 millones.

Otros programas que también tendrían incrementos son Salud Casa por Casa, que pasaría de 4 mil millones de pesos en 2026 a 5 mil millones en 2027, así como el Programa de Vivienda Social, cuya asignación propuesta sería de 34 mil 353.9 millones de pesos, frente a los 33 mil 280 millones contemplados para este año.

Jóvenes Construyendo el Futuro también tendría más recursos, al pasar de 25 mil 173 millones de pesos a 25 mil 985.3 millones.

El aumento en el presupuesto de los programas sociales no aplicaría para todas las estrategias. Uno de los recortes más importantes sería para La Escuela es Nuestra, cuyo presupuesto bajaría de 26 mil millones de pesos en 2026 a 20 mil millones en 2027, una reducción de 6 mil millones.

También se propone reducir los recursos para Fertilizantes, que pasaría de 18 mil 200 millones de pesos a 17 mil millones, así como para Producción para el Bienestar, cuyo presupuesto bajaría de 17 mil 472 millones a 17 mil millones.

Uno de los principales cambios en la propuesta para 2027 está relacionado con los programas dirigidos al campo y la comercialización. Mientras que en 2026 aparecía Precios de Garantía con una asignación de 13 mil millones de pesos, para el próximo año se plantean nuevas partidas.

Entre ellas se encuentran Acopio para el Bienestar, con 8 mil 445 millones de pesos; Comercio Justo, con 8 mil 995.6 millones; Leche para el Bienestar, con 6 mil 866.9 millones, y Maíz es la Raíz, con 2 mil millones. También se contempla una partida de 2 mil 862.8 millones de pesos para incentivos de Comercio Justo.

Al comparar las cifras entre 2026 y la propuesta para 2027, el mayor incremento sería para la Pensión para Adultos Mayores, con 16 mil 990.4 millones de pesos adicionales, seguida por las Becas Benito Juárez, con 5 mil 956.9 millones más, y la Pensión Mujeres Bienestar, con 2 mil 387.3 millones adicionales.

En contraste, La Escuela es Nuestra sería uno de los programas con la mayor reducción presupuestal, con 6 mil millones de pesos menos para 2027.

APG