Pronóstico del tiempo

Monzón Mexicano y Onda Tropical 39 Llevarán Fuertes Lluvias a 9 Estados Este Fin

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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