Monzón Mexicano y Onda Tropical 39 Llevarán Fuertes Lluvias a 9 Estados Este Fin

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes a intensas en nueve estados de México para este fin de semana, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Las precipitaciones también podrían provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

En Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Nayarit se esperan lluvias puntuales muy fuertes, mientras que Durango y Sinaloa tendrán precipitaciones puntuales fuertes.

El SMN explicó que estas condiciones serán generadas por el monzón mexicano y la divergencia en altura sobre el noroeste del país. Además, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas e inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias y chubascos en otras regiones.

Las precipitaciones se extenderán por zonas del norte, noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. En estados del occidente y centro también existe posibilidad de granizo.

A este escenario se sumará la aproximación de la onda tropical número 39 a la península de Yucatán. En tanto, la onda tropical número 38 continuará su desplazamiento hacia el oeste y dejará de influir en el país durante este día.

Las rachas de viento asociadas con las tormentas podrían alcanzar la fuerza suficiente para