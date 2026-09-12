Mueren 16 Adultos Mayores Tras Incendio en Hogar de Ancianos de Pitrufquén, Chile

Dieciséis adultos mayores murieron tras un incendio registrado en un hogar de ancianos de la localidad de Comuy, en la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, Chile.

El incendio ocurrió durante la noche del 11 de septiembre, de acuerdo con los primeros reportes informados por autoridades chilenas.

El fiscal de turno, Jorge Granada, informó que 16 personas fallecieron y que sus cuerpos fueron calcinados a causa de las llamas. Además, otros 10 adultos que se encontraban al interior del inmueble fueron rescatados por una trabajadora del centro.

Al lugar acudió el fiscal Jorge Granada Riquelme junto con un equipo de la Fiscalía Regional, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, Bomberos y elementos del OS-9.

Las autoridades realizan diligencias para determinar el origen y las causas del incendio, además de descartar la posible intervención de terceras personas.

La investigación también buscará establecer las condiciones en las que se encontraban los adultos mayores que murieron, así como determinar si el hogar contaba con los permisos correspondientes para operar.

Con información de CNN

APG