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Mueren 16 Adultos Mayores Tras Incendio en Hogar de Ancianos de Pitrufquén, Chile

Otros 10 residentes fueron rescatados durante el siniestro registrado en la Región de La Araucanía

Foto: CNNFoto: CNN

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