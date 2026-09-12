Mi Cuenta Infonavit 2026: Así Puedes Solicitar un Préstamo de Mejoravit a Los 65 Años o Más

Las personas de 65 años o más que sean derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden solicitar un crédito para reparar, ampliar o mejorar una vivienda, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y consideren el límite de edad relacionado con el plazo del financiamiento.

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial de Infonavit, la suma de la edad de la persona solicitante más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en el caso de los hombres y los 75 años en el caso de las mujeres.

Esto significa que una persona de 65 años puede solicitar el financiamiento, aunque el tiempo para pagarlo dependerá de su edad y del límite establecido por el Instituto. En el caso de un hombre de 65 años, el plazo no podría extenderse más allá de los 70 años, mientras que una mujer de la misma edad tendría como límite los 75 años.

El crédito está dirigido a personas que buscan reparar, ampliar o mejorar su vivienda sin afectar la estructura del inmueble. Los recursos pueden utilizarse para realizar trabajos como cambiar pisos o muebles de cocina y baño, pintar, impermeabilizar o renovar el jardín, entre otras mejoras.

El monto del financiamiento va desde 10 mil 698.67 pesos hasta 169 mil 39.02 pesos, sin superar el 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda de la persona derechohabiente.

Para los créditos de hasta 42 mil 794.69 pesos, la tasa de interés es de 10% anual fija y el plazo puede ser de uno a cinco años. Cuando el monto es superior a esa cantidad, la tasa es de 11% anual fija y el plazo puede ir de uno a 10 años, siempre que se cumpla con el límite de edad establecido.

Entre los requisitos señalados por Infonavit se encuentra ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con los registros biométricos actualizados, además de autorizar la consulta al Buró de Crédito y no tener un crédito vigente con el Instituto.

Las personas interesadas pueden ingresar a Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto al que pueden acceder y consultar los requisitos correspondientes al financiamiento.

APG