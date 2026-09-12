Internacional

CEO de Anthropic Pide Ralentizar Desarrollo de IA; Altman y Musk Respaldan Propuesta

Dario Amodei advirtió que se puede perder el control debido a su vertiginoso crecimiento

Dario Amodei, CEO AnthropicFoto: Reuters | Archivo
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