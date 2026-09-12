Seguridad

Localizan a Joven Asesinado y Envuelto en Plástico en Culiacán

La víctima fue localizada con huellas de violencia en la colonia Lázaro Cárdenas

La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional.Foto: N+

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Cuerpo de joven hallado envuelto en plástico en la colonia Lázaro Cárdenas. La víctima aún no identificada.

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