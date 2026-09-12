Localizan a Joven Asesinado y Envuelto en Plástico en Culiacán

Un hombre de aspecto joven fue encontrado asesinado y con huellas de violencia, completamente envuelto en plástico transparente, durante la mañana de este sábado, en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán.

El cuerpo fue localizado sobre la calle Presidente Carlos Chávez, entre la avenida 21 de Marzo y Adolfo Ruiz Cortines, justo frente a una vivienda que el año pasado fue tiroteada y vandalizada durante la ola de violencia que se registra en la capital sinaloense.

De acuerdo con vecinos del sector, durante la madrugada observaron que personas desconocidas llegaron al sitio y arrojaron el cuerpo, el cual permaneció tirado boca abajo hasta el amanecer, cuando fue localizado por habitantes de la zona.

La víctima, quien permanece en calidad de desconocida, tendría aproximadamente 20 años, era de complexión regular y tez morena. Vestía una playera beige con franjas negras.

En el lugar no fueron localizados casquillos de arma de fuego, por lo que se presume que el joven pudo haber sido asesinado en otro sitio y posteriormente abandonado en esta zona.

La zona fue acordonada por elementos de corporaciones federales y locales y posteriormente agentes de la fiscalía llevaron a cabo el levantamiento de las pesquisas para integrar la carpeta de investigación por este homicidio.