Aumenta a Dos Cifra de Muertos por Explosión en Álvaro Obregón, CDMX

La explosión registrada en la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó al menos dos personas sin vida y 14 heridos, informaron autoridades capitalinas.

El primer dictamen dado a conocer por el gobierno local señala que el estallido habría sido provocado por una acumulación de gas, de acuerdo con el primer dictamen.

Además, precisó que el estallido no se originó al interior de la taquería "La Bajadita", sino en un inmueble contiguo, cuya explosión alcanzó al establecimiento de comida y otras viviendas cercanas.

Este sábado se realizarán las diligencias y peritajes correspondientes en el lugar con la participación de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Protección Civil de la Alcaldía Álvaro Obregón y la Secretaría de Vivienda.

Las autoridades también llevarán a cabo una revisión de las condiciones estructurales de los inmuebles afectados para determinar las condiciones de seguridad en la zona.

La alcaldía informó que durante la noche las condiciones del lugar no eran adecuadas ni seguras para realizar estas diligencias, por lo que se determinó efectuarlas durante el día con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del personal especializado.

La alcaldía Álvaro Obregón señaló que mantiene coordinación con autoridades de la Ciudad de México para atender la emergencia y determinar las condiciones de seguridad de los inmuebles involucrados.

APG