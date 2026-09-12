Accidentes

Aumenta a Dos Cifra de Muertos por Explosión en Álvaro Obregón, CDMX

El estallido no se originó al interior del restaurante "La Bajadita", sino en un inmueble contiguo, detalla el primer dictamen

Explosión taqueria CDMXAcumulación de Gas Habría Causado Explosión en Minas de Cristo en CDMX | Foto: N+

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