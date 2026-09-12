Mujer es Baleada a Bordo de Unidad de la Ruta 633 en Zapopan

Una mujer resultó herida por arma de fuego cuando viajaba a bordo de una unidad del transporte público. El hecho se registró mientras el camión circulaba por la avenida Juan Gil Preciado, a la altura de la calle Copalita, en el fraccionamiento Nuevo México, en Zapopan.

Policías de Zapopan acudieron como primeros respondientes y resguardaron la unidad, en espera del personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, personas que se encontraban en el sitio señalaron que el incidente habría derivado de una riña relacionada con un conflicto vial entre un motociclista y un automovilista.