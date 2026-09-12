Seguridad

Mujer es Baleada a Bordo de Unidad de la Ruta 633 en Zapopan

La Fiscalía de Jalisco será la encargada de indagar este hecho; la víctima fue atendida en el sitio

camión ruta 633Policías de Zapopan llegaron como primeros respondientes. Foto: N+

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Mujer herida en Zapopan tras disparo en un camión de la Ruta 633. La Fiscalía de Jalisco investiga si fue por una riña vial.

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