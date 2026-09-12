Incendio Consume Cinco Viviendas en Asentamiento Irregular en Paseo Santa María, Tijuana

Un incendio afectó alrededor de cinco viviendas en una zona de asentamiento irregular de la colonia Paseo Santa María, en Tijuana, donde Bomberos continúa con las labores para controlar la emergencia.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 9-1-1 a las 07:39 horas de este sábado 12 de septiembre, por un incendio de casa-habitación registrado sobre la calle N-P.

Al arribar al lugar, elementos de la Dirección de Bomberos detectaron que el fuego se encontraba declarado en un área donde había acumulación de basura y llantas.

Los elementos iniciaron las labores de mitigación para controlar y sofocar las llamas, así como evitar que el incendio se propague hacia otras áreas colindantes.

En la atención participan elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana y Policía Municipal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse al sitio, respetar los acordonamientos y permitir el libre acceso de las unidades de emergencia mientras continúan las acciones de atención y control.

APG