Accidentes

Incendio Consume Cinco Viviendas en Asentamiento Irregular en Paseo Santa María, Tijuana

Bomberos continúa con las labores para controlar las llamas entre acumulación de basura y llantas

Incendio Consume Cinco Viviendas en Asentamiento Irregular de TijuanaIncendio Consume Cinco Viviendas en Asentamiento Irregular de Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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