Accidentes

Incendios, Rescates y Choques Movilizan a Bomberos en Distintos Puntos de Tijuana

La corporación atendió 53 reportes en dos días, con 10 situaciones consideradas de mayor relevancia

Incendios, Rescates y Choques Movilizan a Bomberos en Distintos Puntos de TijuanaIncendios, Rescates y Choques Movilizan a Bomberos en Distintos Puntos de Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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