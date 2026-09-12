Incendios, Rescates y Choques Movilizan a Bomberos en Distintos Puntos de Tijuana

La Dirección de Bomberos atendió 53 servicios de emergencia en Tijuana, de los cuales 10 fueron catalogados como relevantes, incluyendo incendios en comercios, viviendas y una fábrica, sin que se reportaran personas lesionadas en los hechos.

El reporte corresponde al periodo comprendido entre el 11 y 12 de septiembre, cuando elementos de la corporación atendieron tres incendios en comercios y cuatro en casa-habitación, además de otros servicios de emergencia.

Uno de los incendios ocurrió en la colonia Mariano Matamoros Centro, donde una bodega de medianas dimensiones que almacenaba productos electrónicos se incendió y las llamas se propagaron hacia tres locales comerciales aledaños. No hubo personas lesionadas.

En la colonia Los Venados, Bomberos atendió un incendio en una manguera de gas ubicada en el área de cocina de un restaurante de mariscos, mientras que en Torres del Matamoros un predio baldío se incendió y el fuego se extendió hacia una vivienda, que registró daños totales, y un salón de eventos. En ambos casos no se reportaron personas lesionadas.

También se registró un incendio en una vivienda de tres niveles en la colonia Ampliación Guaycura, donde el fuego fue sofocado en el tercer piso. En la Zona Norte, elementos de la corporación trabajaron para controlar las llamas en tres viviendas y un árbol dentro de una propiedad tipo cuartería.

En San Ángelin fue sofocado un incendio en el segundo nivel de una casa de dos pisos, mientras que en Ciudad Jardín un vehículo y una vivienda de madera resultaron con daños totales tras un siniestro. Personal pericial de Bomberos acudió a algunos de estos incidentes para realizar las diligencias correspondientes.

Durante el mismo periodo, una pipa de Bomberos salió del camino en Ciudad Industrial Terán Terán luego de colisionar con una unidad de transporte de personal y posteriormente dirigirse hacia una ladera. No se reportaron personas lesionadas.

En la Zona Urbana Río Tijuana, rescatistas liberaron a una persona que quedó atrapada en un elevador de un edificio comercial, sin que requiriera atención por lesiones.

Finalmente, elementos de Bomberos atendieron un incendio en las líneas de producción de una empresa ubicada en el Parque Industrial Pacífico. Los primeros respondientes realizaron una entrada forzada con equipo especializado y lograron evitar que el fuego provocara daños en empresas aledañas.

De acuerdo con la información proporcionada por el C-5, durante estos servicios no se reportaron personas lesionadas.

APG