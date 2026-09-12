Programas sociales

Hoy Termina Registro Beca de Aprovechamiento Primaria y Secundaria: Así Aseguras Apoyo

Este sábado termina la inscripción a las Becas de Aprovechamiento Edomex 2026, por eso checa a qué hora cierra el registro y lo que necesitas para alcanzar cupo

Hoy termina registro la Beca de Aprovechamiento 2026 para primaria y secundaria cómo asegurar apoyoUna de las Becas de Aprovechamiento Edomex termina registro en septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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