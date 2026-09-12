Hoy Termina Registro Beca de Aprovechamiento Primaria y Secundaria: Así Aseguras Apoyo

Después de dos días de recepción de solicitudes, este sábado 12 de septiembre termina el registro de la Beca por Aprovechamiento Escolar 2026 para alumnos de primaria y secundaria en el Edomex, por eso acá te decimos a qué hora cierra la inscripción y cómo puedes asegurar el apoyo.

Es importante aclarar que también existen las Becas de Aprovechamiento Académico Bienestar, que otorga a Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para estudiantes de educación básica y media superior en el Estado de México. Este apoyo aún no da a conocer fechas de registro para el ciclo escolar 2026-2027.

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A las 2 de la tarde (tiempo del centro de México) cierra el registro de la Beca de Aprovechamiento para primaria y secundaria que otorga el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), esto debido a que el trámite se debe realizar de forma presencial en las casas sindicales que se ubican en el Estado de México, todo depende del horario que tenga establecido cada sede para este sábado. Los sitios a los que se puede acudir son los siguientes:

Casa Sindical Edificio Hidalgo. Casa Sindical de Santiago Tianguistenco. Casa Sindical de Naucalpan. Casa Sindical de Tultepec. Casa Sindical de Zumpango. Casa Sindical de San Martín de las Pirámides. Casa Sindical de Ecatepec. Casa Sindical de Los Reyes La Paz. Casa Sindical de Ixtapaluca. Casa Sindical de Chalco. Casa Sindical de Tejupilco. Casa Sindical de Atlacomulco. Casa Sindical de Ixtapan de la Sal. Casa Sindical de Valle de Bravo. Casa Sindical de Jilotepec.

Para asegurar el apoyo educativo de la SMSEM, aspirantes deben cumplir contras dos condiciones y además tener en original y copia los siguientes documentos:

Tener promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2025-2026.

Acreditar inscripción para el ciclo escolar 2026-2027.

Documentos que acredite la inscripción del alumno para el Ciclo Escolar 2025-2026.

Solicitud debidamente requisitada expedida por el SMSEM.

Último comprobante de percepciones y deducciones.

Copia certificada del Acta de Nacimiento de la hija o el hijo, o documento que acredite la Tutoría, expedida a partir de 2020.

En Educación Básica Boleta de Evaluación del Ciclo Escolar 2025-2026.

En caso de los tipos Medio Superior y Superior: Boletas, Historial Académico o equivalente de los dos últimos semestres, últimos tres cuatrimestres o los cuatro últimos trimestres, del Ciclo Escolar 2025-2026.

Identificación vigente del Servidor Público Docente con fotografía y firma (INE).

Constancia de inscripción correspondiente al Ciclo Escolar 2025-2026 expedida por la institución educativa.

Los resultados de la Beca de Aprovechamiento 2026 van a ser publicado en la página oficial de la SMSEM: www.smsem.mx, en fecha aún por anunciar.

AO