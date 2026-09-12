'Sólo el Pueblo de México Puede Definir su Presente y Destino', Afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que solo el pueblo puede definir su presente y destino, luego de recordar uno de los principios de la Constitución de Apatzingán, durante su discurso en el evento en el estado de Yucatán.

La mandataria señaló que la soberanía dimana del pueblo y rechazó la injerencia de élites o gobiernos extranjeros.

"Solo el pueblo de México puede definir su presente y su destino, ninguna élite, ningún gobierno extranjero", dijo, al hacer un repaso por algunas de las ideas plasmadas en el documento promulgado en 1814.

La mandataria también realizó un recuento por algunas de las acciones que ha realizado su gobierno, en el marco de su segundo informe, especialmente para aquellas que se realizan en el estado sureño.

"Recuperamos lo mejor de nuestra historia: la justicia social, la libertad, la igualdad, porque no puede haber libertad cuando no hay igualdad", aseguró sobre lo que han denominado el movimiento de la cuarta transformación.

Sheinbaum Pardo informó que 781 mil 215 yucatecas y yucatecos reciben alguno de los Programas para el Bienestar con una inversión de más de 17 mil millones de pesos.

En obra pública, destacó la construcción de la Línea de Carga del Tren Maya, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la inauguración de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Kanasín, la Universidad del Mar, más preparatorias y anunció la construcción de 29 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.

Además, anunció la construcción de 244 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud entre octubre y diciembre de este año.

DMZ