Política

'Sólo el Pueblo de México Puede Definir su Presente y Destino', Afirma Sheinbaum

La mandataria subrayó que la soberanía dimana del pueblo, al recordar algunos de los principios de la Constitución de Apatzingán

Claudia Sheinbaum habla durante una conferenciaFoto: Cuartoscuro | Archivo
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