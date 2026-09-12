Fiscalía de CDMX Investiga Explosión en Álvaro Obregón que Dejó 2 Personas Muertas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene una investigación por la explosión registrada el 11 de septiembre en un puesto de comida ubicado en avenida Santa Lucía y Rosa Venus, en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, alcaldía Álvaro Obregón, que dejó dos personas fallecidas y 14 lesionadas.

Desde la noche del incidente, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación interviene para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del siniestro.

En el lugar, especialistas en criminalística y fotografía realizaron la fijación del sitio, mientras que personal pericial en incendios y explosiones, instalaciones hidrosanitarias y de gas, así como en ingeniería y arquitectura, lleva a cabo los estudios correspondientes.

Las primeras investigaciones consideran una posible fuga de gas como hipótesis preliminar, aunque serán los dictámenes periciales los que permitirán establecer las condiciones de la instalación y sus componentes, además de precisar qué originó la explosión.

La Fiscalía CDMX informó que, hasta el momento, tiene registro de dos personas fallecidas y 14 lesionadas. Un adulto y dos menores de edad fueron dados de alta médica o solicitaron su egreso voluntario.

De manera paralela, la Coordinación General de Atención a Víctimas desplegó células conformadas por profesionales en psicología, trabajo social y asesoría jurídica pública en el lugar de los hechos y en los hospitales a los que fueron trasladadas las personas afectadas.

El personal también estableció contacto con familiares para brindar atención psicológica, orientación jurídica y apoyo de trabajo social, además de informarles sobre los servicios institucionales disponibles.

En relación con las personas lesionadas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que el Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez recibió a nueve pacientes tras la explosión.

Uno de ellos, un joven de 20 años, permanece en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe manejo quirúrgico y apoyo aminérgico.

Además, una mujer de 63 años y otro hombre de 20 años fueron trasladados a otras unidades hospitalarias mediante ambulancias del ISSSTE Emergencias.

Las seis personas restantes fueron dadas de alta y regresaron a sus domicilios luego de recibir una valoración médica, al determinarse que se encontraban estables y fuera de riesgo.

La Fiscalía CDMX continuará con las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer los hechos, determinar el origen de la explosión y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes, mientras mantiene la atención y el acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

APG