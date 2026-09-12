Accidentes

Fiscalía de CDMX Investiga Explosión en Álvaro Obregón que Dejó 2 Personas Muertas

Autoridades realizan peritajes para determinar el origen del siniestro, mientras hospitales reportan estado de salud de víctimas

Fiscalía de CDMX Investiga Explosión en Puesto de Comida de Álvaro ObregónFiscalía de CDMX Investiga Explosión en Puesto de Comida de Álvaro Obregón | Foto: Cuartoscuro

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