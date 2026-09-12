Fiscalía de CDMX Investiga Explosión en Álvaro Obregón que Dejó 2 Personas Muertas
Autoridades realizan peritajes para determinar el origen del siniestro, mientras hospitales reportan estado de salud de víctimas
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Autoridades realizan peritajes para determinar el origen del siniestro, mientras hospitales reportan estado de salud de víctimas
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene una investigación por la explosión registrada el 11 de septiembre en un puesto de comida ubicado en avenida Santa Lucía y Rosa Venus, en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, alcaldía Álvaro Obregón, que dejó dos personas fallecidas y 14 lesionadas.
Desde la noche del incidente, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación interviene para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del siniestro.
En el lugar, especialistas en criminalística y fotografía realizaron la fijación del sitio, mientras que personal pericial en incendios y explosiones, instalaciones hidrosanitarias y de gas, así como en ingeniería y arquitectura, lleva a cabo los estudios correspondientes.
Las primeras investigaciones consideran una posible fuga de gas como hipótesis preliminar, aunque serán los dictámenes periciales los que permitirán establecer las condiciones de la instalación y sus componentes, además de precisar qué originó la explosión.
La Fiscalía CDMX informó que, hasta el momento, tiene registro de dos personas fallecidas y 14 lesionadas. Un adulto y dos menores de edad fueron dados de alta médica o solicitaron su egreso voluntario.
De manera paralela, la Coordinación General de Atención a Víctimas desplegó células conformadas por profesionales en psicología, trabajo social y asesoría jurídica pública en el lugar de los hechos y en los hospitales a los que fueron trasladadas las personas afectadas.
El personal también estableció contacto con familiares para brindar atención psicológica, orientación jurídica y apoyo de trabajo social, además de informarles sobre los servicios institucionales disponibles.
En relación con las personas lesionadas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informó que el Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez recibió a nueve pacientes tras la explosión.
Uno de ellos, un joven de 20 años, permanece en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde recibe manejo quirúrgico y apoyo aminérgico.
Además, una mujer de 63 años y otro hombre de 20 años fueron trasladados a otras unidades hospitalarias mediante ambulancias del ISSSTE Emergencias.
Las seis personas restantes fueron dadas de alta y regresaron a sus domicilios luego de recibir una valoración médica, al determinarse que se encontraban estables y fuera de riesgo.
La Fiscalía CDMX continuará con las diligencias ministeriales y periciales para esclarecer los hechos, determinar el origen de la explosión y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes, mientras mantiene la atención y el acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.
APG