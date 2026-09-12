Atacan Aeronave de la Secretaría de Seguridad en Coyame-Ojinaga, Chihuahua

Autoridades informaron que una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fue atacada por civiles armados mientras realizaba labores de vigilancia en la zona de Coyame-Ojinaga, en Chihuahua.

De acuerdo con información preliminar de la corporación, un elemento que se desempeña como observador aéreo recibió una lesión producida por proyectil de arma de fuego durante la agresión.

El agente fue trasladado de manera inmediata a un hospital de la ciudad de Chihuahua para recibir atención médica especializada. Al momento, es reportado como consciente y estable.

La aeronave presenta varios impactos de arma de fuego derivados del ataque, por lo que fue necesario que regresara al aeropuerto de Chihuahua capital.

De manera paralela, la Secretaría mantiene un despliegue operativo en la región para reforzar la seguridad, atender los hechos y dar seguimiento a la localización de los responsables de la agresión.