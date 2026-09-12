Balaceras

Atacan Aeronave de la Secretaría de Seguridad en Coyame-Ojinaga, Chihuahua

Un observador aéreo resultó herido tras el ataque de civiles armados contra el helicóptero

La aeronave de la SSPELa aeronave presentó varios impactos de arma de fuego. Foto: SSPE

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Aeronave de la SSPE atacada en Coyame-Ojinaga, Chihuahua. Un observador aéreo herido, pero estable.

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