Balaceras

Balacera Cerca de Escuela Deja un Muerto y un Lesionado en Iztacalco, CDMX

Los testigos señalan que se escucharon más de 10 disparos de arma de fuego en la colonia Juventino Rosas

La balacera ocurrió en los alrededores de una escuela de IztacalcoFoto: Archivo
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