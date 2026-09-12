Balacera Cerca de Escuela Deja un Muerto y un Lesionado en Iztacalco, CDMX

Esta noche los vecinos de la colonia Juventino Rosas vivieron momentos de pánico luego de una balacera en calles de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; se presume que fue un ataque directo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Oriente 108, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una llamada de auxilio. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para verificar la situación.

Encontraron a dos hombres lesionados por impactos de arma de fuego, por lo que solicitaron la presencia de servicios médicos. Una vez que llegaron paramédicos, se confirmó el fallecimiento de una de las víctimas debido a que recibió 8 disparos; su cuerpo quedó tendido cerca de una escuela.