Balacera Cerca de Escuela Deja un Muerto y un Lesionado en Iztacalco, CDMX
Los testigos señalan que se escucharon más de 10 disparos de arma de fuego en la colonia Juventino Rosas
Los testigos señalan que se escucharon más de 10 disparos de arma de fuego en la colonia Juventino Rosas
Esta noche los vecinos de la colonia Juventino Rosas vivieron momentos de pánico luego de una balacera en calles de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; se presume que fue un ataque directo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Oriente 108, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una llamada de auxilio. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para verificar la situación.
Encontraron a dos hombres lesionados por impactos de arma de fuego, por lo que solicitaron la presencia de servicios médicos. Una vez que llegaron paramédicos, se confirmó el fallecimiento de una de las víctimas debido a que recibió 8 disparos; su cuerpo quedó tendido cerca de una escuela.
En tanto, su acompañante fue trasladado a un hospital de manera urgente.
Los servicios periciales de la Fiscalía CDMX, realizan el levantamiento de datos de prueba y, al menos, 16 indicios balísticos. Posteriormente se trasladará el cuerpo de la persona fallecida a las instalaciones forenses para hacer los análisis correspondientes y su identificación.
Mientras tanto, los vecinos aseguraron que las víctimas fueron atacadas por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes después de efectuar los disparos huyeron de la zona.
EPP