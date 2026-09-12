Atlante vs Pachuca en Vivo: Así Va el Partido de la Jornada 8 de la Liga MX 2026

Aunque estuvo a punto de posponerse debido a las intensas lluvias de hoy en la CDMX, todo está listo para el arranque del partido Atlante vs Pachuca en el Estadio Banorte. El duelo entre Potros de Hierro y Tuzos corresponde a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026.

Como empezó a llover desde las 17:00 horas aproximadamente y la densidad de precipitación pluvial no cedía, las condiciones no parecían las óptimas. Pero la cancha del Estadio Banorte tiene un moderno sistema de drenaje que solventa el problema. En realidad el riesgo era por la tormenta eléctrica, ya que los truenos y rayos implicaban peligro para la gente en el recinto deportivo.

Atlante llegó a este duelo con la urgencia de una victoria, ya que se encuentra en la parte baja de la tabla con 7 unidades, producto de 1 triunfo, 4 empates y 2 derrotas. Mientras que el Pachuca va por su tercer triunfo, aunque apenas se encuentra arriba de los azulgranas con 8 puntos en el casillero 13 de la clasificación general.

Aún llueve de manera leve, pero ya rueda la pelota en el Coloso de Santa Úrsula: el Atlante viste de azulgrana y el Pachuca porta su uniforme blanco de visitante. El ataque de los Potros es liderado por el goleador Martín Sarrafiore, acompañado de Luis Calzadilla, Eugenio Pizzuto y el jovencito Joaquín Moxica.

En el minuto 3 el Pachuca estuvo a nada de marcar el primer gol durante un tiro de esquina: el zaguero Eduardo Bauermann estrelló su remate de cabeza en el poste atlanitista. Se salvaron los Potros.

Buena jugada del Atlante al ataque, pero Pizzuto estrelló su remate en el guardameta. Sin embargo, el tanto no hubiera contado porque había fuera de lugar previo a los 10 minutos.

Pachuca pegó primero: Salomón Rondón marcó el 1-0 en un tiro libre directo, gracias a que la barrera se abrió y le desviaron la pelota al guardameta Oscar Jiménez. La suerte estuvo del lado de los Tuzos.

En el minuto 17 el guardameta Jiménez realizó una gran atajada para salvat al Atlante del segundo tanto, luego de una disparo potente de Alan Bautista.

Pachuca ya lo gana 2-0 gracias a una genialidad de John Kennedy a los 19 minutos de juego: el brasileño sacó la magia del botín izquierdo y mandó la pelota al ángulo superior de la meta atlantista. En la banca azulgrana, el entrenador Miguel “Piojo” Herrera mostró su enfado por las distracciones de la zaga.

Atlante trata de reaccionar luego del mazazo del segundo tanto visitante, pero los Tuzos son más ordenados y tienen el control del esférico además de que defienden con solidez. La desesperación comienza a pasarle factura a los azulgranas.

Con media hora de juego en el reloj, el partido ha caído en un bache. Pachuca bajó la intensidad y los Potros siguen sin funcionar correctamente. El técnico Miguel Herrera no logra transmitir su intensidad a sus pupilos.

En el minuto 35 los Potros piden pena máxima por una supuesta mano en el área del Pachuca. El silbante consideró que no era premeditada y por tanto no la concedió, así que indicó que siguiera el partido.

Idrissi puso el 3-0 para los Tuzos en el minuto 38, así que el duelo está prácticamente sentenciado a menos que los Potros tengan una gran reacción en lo que resta del partido, pero se antoja muy complicado.

Ya en la recta final de la primera mitad el delantero Salomón Rondón volvió a poner a prueba al Atlante con un cañonazo, pero el guardameta Jiménez se lanzó bien para desviar el esférico a tiro de esquina.

Luego de 45+5 minutos de juego, el árbitro central hizo sonar su silbato para mandar a los jugadores a los vestidores. La afición local reprochó con silbatina el pobre accionar de los Potros, que necesitarán mejorar para la parte complementaria.

Con información de N+