Deportes

Atlante vs Pachuca en Vivo: Así Va el Partido de la Jornada 8 de la Liga MX 2026

Pese a la torrencial lluvia que cayó en el Coloso de Santa Úrsula, los Potros de Hierro reciben a los Tuzos en duelo de desesperados

Atlante padeció con la lluvia de goles que le recetó el Pachuca en el Coloso de Santa Úrsula.Atlante padeció con la lluvia de goles que le recetó el Pachuca en el Coloso de Santa Úrsula. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+