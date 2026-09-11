Ve la NFL Gratis: Estos Juegos de la Semana 1 Van por Canal 5 En Vivo el Domingo

Llega el primer domingo lleno de futbol americano y si buscas dónde ver la NFL en vivo gratis, acá te decimos qué juegos de la Semana 1 van por TV Abierta en Canal 5 este 13 de septiembre de 2026

Se jugaron los primeros partidos de la temporada 2026, en los cuales los vigentes campeones, los Seahawks volvieron a superar a los Patriots, duelo que se transmitió por Canal 5, y los 49ers se impusieron a los Rams en un enfrentamiento jugado en Australia por primera vez.

El resto de la Semana 1 se jugará el domingo 13 y lunes 14 de septiembre con juegos de alto impacto que prometen emocionar a todos los aficionados de la NFL. Estos son los horarios en México de los partidos:

Domingo 13 de septiembre a las 11:00 horas en CDMX

Tampa Bay Buccaneers vs. Cincinnati Bengals.

New Orleans Saints vs. Detroit Lions.

New York Jets vs. Tennessee Titans.

Baltimore Ravens vs. Indianapolis Colts.

Atlanta Falcons vs. Pittsburgh Steelers.

Chicago Bears vs. Carolina Panthers.

Cleveland Browns vs. Jacksonville Jaguars.

Buffalo Bills vs. Houston Texans.

Domingo 13 de septiembre a las 14:25 horas en CDMX

Miami Dolphins vs. Las Vegas Raiders.

Green Bay Packers vs. Minnesota Vikings.

Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles.

Arizona Cardinals vs. Los Ángeles Chargers.

Domingo 13 de septiembre a las 18:20 horas en CDMX

Dallas Cowboys vs. New York Giants.

Lunes 14 de septiembre a las 18:15 horas en CDMX

Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs.

De estos partidos de la Semana 1, los aficionados mexicanos podrán ver dos en TV Abierta, es decir que pasarán en el Canal 5 en vivo gratis.

En la Semana 1, los aficionados en México podrán ver la NFL en TV Abierta, ya que dos partidos pasarán en el Canal 5 en vivo gratis. Estos son los juegos que se transmitirán:

Buffalo Bills vs. Houston Texans.

Washington Commanders vs. Philadelphia Eagles.

La cobertura de este domingo iniciará desde las 10:55 horas, tiempo del centro de México, con el juego de Bills vs Texans, y continuará a las 2 de la tarde con la transmisión del Commanders vs Eagles.

Ambos partidos de la NFL gratis en Canal 5 contarán con los mejores comentaristas del futbol americano en Televisa, como son Antonio de Valdés y Enrique Burak.

Combazo de #NFLEnTelevisa:



Todas las acciones de la Semana 1 y además los mejores partidos se juegan en casa🔥🔥🔥#LaCasaDeLaNFL por @MiCanal5 y @VIX🇲🇽📲 https://t.co/ee8LTbZZlD pic.twitter.com/W9a3YdHLBL — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 11, 2026

Si no tienes una televisión cerca, podrás ver el Bills vs Texans y el Commanders vs Eagles online en vivo desde tu celular, computadora o tablet a través de ViX. Aquí te dejamos los links de la transmisión:

De igual forma en ViX se transmitirá Blitz, programa en el que puedes seguir los momentos más importantes, jugadas clave y anotaciones de los partidos de la NFL de la jornada dominical.

PPP