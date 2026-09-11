Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Una Persona en Zacapoaxtla, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que cumplimentó órdenes de aprehensión contra tres personas por su probable participación en hechos constitutivos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, registrados en los municipios de Zacapoaxtla y San Martín Texmelucan.

En el primer caso, ocurrido en Zacapoaxtla fue detenido Pedro ‘N’, de 38 años, en cumplimiento de una orden de aprehensión, por ser presunto responsable del delito de homicidio calificado.

De acuerdo con los actos de investigación, el 25 de marzo de 2026, el imputado y otra persona interceptaron a una víctima sobre Avenida Xochiateno, a unos 200 metros de una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde presuntamente realizaron disparos con armas de fuego que provocaron su fallecimiento.

La FGE Puebla dio a conocer que el detenido será puesto a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica y esclarecer los hechos.

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En un segundo caso, agentes de investigación cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Suhaile ‘N’ y David ‘N’, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en el municipio de San Martín Texmelucan.

Las investigaciones establecen que el 15 de julio de 2026, en la calle Reforma de la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, las personas imputadas presuntamente persiguieron en una motocicleta a otras dos que viajaban en un Volkswagen Jetta.

Durante la persecución, David ‘N’ habría realizado tres disparos con un arma de fuego hacia el vehículo y directamente contra quien conducía, quien logró evadir los impactos y retirarse del lugar, por lo que el homicidio no se consumó.

Suhaile ‘N’ y David ‘N’ serán puestos a disposición del Juez de Control, ante quien se formulará la imputación correspondiente. La FGE Puebla informó que mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a derecho.

Con información de N+

GMAZ