Homicidios

Detienen a Sujeto por Presuntamente Matar a Una Persona en Zacapoaxtla, Puebla

Pedro 'N' habría interceptado a la víctima atacándola con un arma de fuego, provocándole lesiones que le quitaron la vida en la Sierra Nororiental

Detenido Pedro N Homicidio Persona Arma de Fuego Zacapoaxtla Sierra Nororiental PueblaDetienen a un Presunto Homicida en la Sierra Nororiental de Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detenido en Zacapoaxtla: Pedro 'N' acusado de homicidio tras un ataque con arma de fuego. La FGE de Puebla avanza en la investigación. Descubre cómo se desarrollará el juicio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+