Yahir Confiesa en La Casa de los Famosos que Robó para Alimentar a su Hijo

Yahir sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026 al confesar, con la voz entrecortada, que en su juventud llegó a robar comida de un supermercado para poder alimentar a su hijo Tristán. La revelación ocurrió durante una charla con Gema, Ernesto y Memo dentro de la casa.

El cantante recordó que se convirtió en padre a los 19 años, cuando ni él ni la madre de Tristán tenían estabilidad económica. Contó que ambos trabajaban en franquicias y que al llegar a Tijuana no contaban con dinero suficiente ni para comer.

Fue en ese contexto que, según narró, optó por entrar a un supermercado y tomar algunos productos, como queso y jamón, mientras pagaba solo por otros, con tal de que su pareja y su hijo tuvieran alimento. Incluso recurrió a un vendedor de hot dogs cercano a la tienda para conseguir mayonesa de manera gratuita.

En pleno relato, cuando Yahir estaba a punto de quebrarse frente a sus compañeros, La Jefa interrumpió la conversación para pedirle a Memo que la ayudara con el cambio de baterías de un dispositivo. Memo respondió de inmediato y se retiró a atender la solicitud, lo que generó una reacción del cantante, quien continuó su relato asegurándole a su compañero que lo esperarían.

Pese a las dificultades económicas de esa etapa, Yahir aseguró que la paternidad prematura terminó siendo la mayor bendición de su vida. Explicó que convertirse en padre a tan corta edad lo obligó a cambiar por completo sus prioridades y a buscar cualquier alternativa para sacar adelante a su hijo, hoy de 28 años.