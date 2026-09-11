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Yahir Confiesa en La Casa de los Famosos que Robó para Alimentar a su Hijo

Con la voz entrecortada, Yahir recordó cómo tuvo que llegar a esos extremos con tal de alimentar a su hijó Tristán, a quien tuvo cuando solo contaba con 19 años de edad.

yahir-confiesa-robo-casa-de-los-famosos-2026Foto: Cuartoscuro

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Con la voz entrecortada, Yahir confiesa haber robado para alimentar a su hijo Tristán. Un testimonio de sacrificio y amor paternal que dejó a todos en shock. Conoce los detalles.

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