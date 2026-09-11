Movilidad

Rehabilitarán Tramo Afectado en el Bulevar Río Nuevo tras Colapsos en Mexicali

Destinarán 4 millones de pesos para reparar los 4 boquetes formados en una de las vialidades con más tráfico vehicular

Rehabilitarán Tramo Afectado en el Bulevar Río Nuevo tras Colapsos en MexicaliRehabilitarán Tramo Afectado en el Bulevar Río Nuevo tras Colapsos en Mexicali | Foto: N+

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