Rehabilitarán Tramo Afectado en el Bulevar Río Nuevo tras Colapsos en Mexicali

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT) de Baja California destinará una inversión de 4 millones de pesos para reparar cuatro boquetes formados en el bulevar Río Nuevo de Mexicali.

Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la dependencia, explicó que los daños en la infraestructura vial fueron provocados por la acumulación de gases de aguas residuales que deterioraron la parte alta de la bóveda.



A su vez, la acumulación de tierra y el alto flujo vehicular fueron otras de las causas del deterioro de esta vialidad, que desde hace un mes, se encuentra en estas condiciones.



JMR