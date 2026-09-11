Accidentes

Identifican a Víctima de Accidente en Autopista Guadalajara-Colima; Era Notario

Alejandro Elizondo murió tras impactar su auto contra un vehículo pesado; amigos enviaron su más sentido pésame

accidente autopista Guadalajara-ColimaEl accidente provocó el cierre de la autopista durante varias horas. Foto: César López

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Alejandro Elizondo, notario de Ciudad Guzmán, muere en accidente vial.

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