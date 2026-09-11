Identifican a Víctima de Accidente en Autopista Guadalajara-Colima; Era Notario

Ya fue identificada la víctima del accidente ocurrido en el kilómetro 56 de la autopista Guadalajara-Colima, a su paso por Sayula.

La persona fue identificada como Alejandro Elizondo Verduzco, un reconocido notario público de Ciudad Guzmán. A través de redes sociales, familiares y amigos han manifestado su más sentido pésame.

Tal como lo hizo el Gobierno de Zapotlán el Grande, que reconoció la trayectoría del licenciado en “la vida jurídica y social” del municipio. Destacando el legado que dejó por su profesionalismo y servicio.

“Con profundo respeto, nos unimos a la pena que embarga a su esposa, a sus hijos, hermanas, hermanos, familiares y amistades, ante esta irreparable pérdida”, agregó el Gobierno de Zapotlán el Grande.

Cabe recordar que Alejandro Elizondo Verduzco falleció luego de que el vehículo compacto en el que viajaba, colisionara con la parte trasera de un tráiler. Pese a las maniobras del personal de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de Rescate, la víctima no pudo ser sacada con vida.